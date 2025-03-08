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        Haberler Ekonomi Borsa New York borsasında Powell rüzgarı - Borsa Haberleri

        New York borsasında Powell rüzgarı

        New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın artan belirsizliğe rağmen ABD ekonomisinin "iyi bir yerde" olduğu yönündeki açıklamaları sonrası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 10:13 Güncelleme: 08.03.2025 - 10:13
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        New York borsasında Powell rüzgarı
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        New York borsasında kapanışta Dow Jones endeksi, 200 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,52 artarak 42.801,47 puana çıktı.

        S&P 500 endeksi yüzde 0,55 artışla 5.770,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,70 kazançla 18.196,22 puana yükseldi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikasına ilişkin gelişmeler, makroekonomik veriler ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları yatırımcıların odağında bulunurken, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

        Kanada ve Meksika'dan ithal ettiği mallara uygulamaya başladığı tarifelerde ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu mallar için 2 Nisan'a kadar muafiyet tanıyan Trump, Kanada'ya yönelik yeni tarife tehditlerinde bulundu.

        Kanada'nın kereste ve süt ürünlerine yüksek gümrük vergileri uyguladığını belirten Trump, ülkeye karşılıklı tarife uygulayabileceklerinin sinyalini verdi.

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        Analistler, ABD Başkanı Trump'ın tarife yaklaşımındaki değişimlerin belirsizlikleri artırdığını, bu durumun ülkelerin ekonomi politikaları oluşturmasında öngörülebilirliği azalttığını, yatırımcıları ise temkinli bir duruş sergilemeye sevk ettiğini belirtti.

        Trump'ın tarifelerinin ABD'de enflasyonist baskıları artırabileceğine dair endişeler sürerken, Fed Başkanı Powell, Chicago Üniversitesi'nde düzenlenen Para Politikası Forumu'nda yaptığı konuşmada, artan belirsizlik seviyelerine rağmen ABD ekonomisinin "iyi bir yerde olmaya devam ettiğini" söyledi.

        Hükümet politikalarının etkilerine ilişkin belirsizliklere işaret eden Powell, faiz indirimleri konusunda acele etmeye gerek duymadıklarını ve daha fazla netlik beklemek için para politikasının iyi bir konumda olduğunu bildirdi.

        POWELL: 'ACELE ETMEMİZE GEREK YOK'

        Powell, "Özellikle de ticaret politikasında yakın zamanda gelişmeler yaşanmış olsa da değişiklikler ve bunların olası etkileri konusundaki belirsizlik yüksek olmaya devam ediyor. Acele etmemize gerek yok ve daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız" ifadesini kullandı.

        Fed Başkanı Powell'ın yanı sıra diğer Fed yetkililerinin sözle yönlendirmeleri devam ederken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Adriana Kugler, artan enflasyon risklerini gerekçe göstererek, Bankanın faiz oranlarını bir süre daha sabit tutmasının uygun olabileceğini belirtti.

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        Makroekonomik veri tarafında ise yatırımcıların yakından takip ettiği tarım dışı istihdam verileri, şubat ayında istihdam artışının beklenenden az olduğunu ortaya koydu.

        TARIM DIŞI İŞŞİZLİK ARTTI

        ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede tarım dışı istihdam şubatta 151 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4'ten 4,1'e çıktı.

        Bu dönemde federal hükümet istihdamında yaşanan azalış dikkati çekti.

        Kamu sektöründeki istihdam azalışının Hükümet Verimliliği Departmanının işten çıkarmalarının etkisini bir miktar yansıttığını belirten analistler, gelecek aylarda federal harcama kesintileri ve gümrük tarifelerinin etkilerinin iş gücü piyasası üzerinde daha fazla baskı oluşturmasının beklendiğini kaydetti.

        Ayrıca, Fed'in dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç aynı dönemde yüzde 0,3 artarak 35,93 dolara yükseldi. Şubatta beklentiler dahilinde artan ortalama saatlik kazanç, ocak ayında yüzde 0,4 artış göstermişti.

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        Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,30 seviyesine çıkarken, dolar endeksi 103,75'e indi.

        Kurumsal tarafta ise dün piyasalar kapandıktan sonra bilançosunu açıklayan yarı iletken üreticisi Broadcom'un hisseleri, şirketin 3 aylık dönemde finansal sonuçlarının beklentileri aşması ve mevcut çeyreğe ilişkin güçlü tahminler sunmasının ardından yüzde 8,6 değer kazandı.

        ABD'li perakende devlerinden Costco'nun hisseleri ise şirketin 3 aylık dönemde beklentilerin üzerinde gelir elde etmesine karşın karının beklentileri karşılayamaması sonrası yüzde 6,1 düştü.

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