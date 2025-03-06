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        Haberler Ekonomi Borsa New York borsası yükselişle kapandı - Borsa Haberleri

        New York borsası yükselişle kapandı

        New York borsası, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada ve Meksika'ya uygulanan tarifelerde bazı otomobil üreticilerine bir ay süreyle muafiyet tanıması sonrası günü yükselişle tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 07:34 Güncelleme: 06.03.2025 - 07:34
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        New York borsası yükselişle kapandı
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        Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,14 artarak 43.006,19 puana çıktı.

        S&P 500 endeksi yüzde 1,11 artışla 5.842,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,46 kazançla 18.552,73 puana yükseldi.

        ABD Başkanı Trump'ın tarife politikasına ilişkin haber akışı yatırımcıların odağında bulunurken, ticarette artan gerilimi hafifletebilecek gelişmelerin ardından pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi.

        Kanada ve Meksika'dan ithal ettiği mallara yüzde 25 gümrük vergisi uygulamaya başlayan ABD yönetimi, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında ülkeye gelen otomobillere bir aylık muafiyet tanınacağını açıklamıştı.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Trump'ın, Stellantis, Ford ve General Motors ile görüştüğünü belirterek, şirketlerden gelen talep üzerine ekonomik bir dezavantaj yaşanmaması için muafiyet tanındığını aktarmıştı.

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        GENERAL MOTORS'UN, FORD'UN VE STELLANTİS'İN HİSSELERİ DEĞER KAZANDI

        Bu gelişmenin ardından General Motors'un hisseleri yüzde 7,2, Ford'un hisseleri yüzde 5,8 ve Stellantis'in hisseleri yüzde 9,2 değer kazandı.

        Analistler, Trump yönetiminin bu adımının, daha fazla tarife muafiyetinin müzakere edilebileceğinin bir işareti olarak yorumlandığını belirtti.

        Öte yandan, tarifelerin enflasyonist baskıları artırabileceğine dair endişeler sürerken, ABD Merkez Bankasının (Fed) Bej Kitabı, gümrük vergilerinin fiyatlara etkisine yönelik endişeleri ortaya koydu.

        Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı raporda, "Çoğu bölgede temas kurulan kişiler girdiler üzerindeki potansiyel gümrük vergilerinin fiyatları artıracağı öngörüsünde bulunurken, firmaların fiyatları önceden yükselttiğine dair münferit raporlar da mevcut." ifadesi kullanılmıştı.

        Raporda, genel ekonomik faaliyetin ise ocak ortasından bu yana hafif bir artış gösterdiği belirtilmişti.

        Makroekonomik veri tarafında da ABD'de cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi iş gücü piyasasına ilişkin diğer veriler gelmeye başladı.

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        Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, şubatta 77 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti.

        Analistler, beklentilerin altında kalan özel sektör istihdamındaki artışın dünyanın en büyük ekonomisindeki yavaşlama korkularını körüklediğini belirtti.

        ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise şubatta aylık bazda 0,7 puan artışla 53,5'e yükseldi. Endeks, hizmet sektöründeki büyümenin hızlandığına işaret etti.

        Analistler, söz konusu verinin hizmet sektöründeki büyümenin beklenmedik bir şekilde arttığını gösterdiğini ancak girdi fiyatlarının yükseldiğine dair işaretlerin iyimserliği azalttığını belirtti.

        ABD'de fabrika siparişleri de ocakta yüzde 1,7 ile beklentilere paralel artış kaydetti.

        Ülkede 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 6,73 ile aralık ayının ilk haftasından bu yana en düşük seviyesine inerken, başvurular yüzde 20,4 arttı.

        Kurumsal tarafta ise CrowdStrike'ın hisseleri, şirketin ilk çeyreğe ilişkin gelir tahmininin beklentilerin altında kalmasının ardından yüzde 6,3 düştü.

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