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        Haberler Ekonomi Borsa New York borsası yükselişle açıldı - Borsa Haberleri

        New York borsası yükselişle açıldı

        New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 18:31 Güncelleme: 14.03.2025 - 18:31
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        New York borsası yükselişle açıldı
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        Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,54 artarak 41.035,44 puana çıktı.

        S&P 500 endeksi yüzde 0,88 artışla 5.569,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,38 kazançla 17.542,01 puana yükseldi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikalarına ilişkin belirsizlik nedeniyle hafta boyunca satış baskısının etkili olduğu pay piyasalarında, federal hükümetin finansman yetersizliği nedeniyle kapanmasının önüne geçileceği beklentisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

        ABD'nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği yüzde 25'lik gümrük vergisinin yürürlüğe girdiği bu hafta, ABD Başkanı Trump tarife tehditlerini sürdürdü.

        Trump, son olarak, ABD'de üretilen viskilere getirilen yüzde 50 gümrük vergisini kısa sürede kaldırılmaması halinde AB'den ithal edilen tüm alkollü ürünlere yüzde 200 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

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        Ayrıca Trump, tarife planlarına ilişkin hiçbir şekilde geri adım atmayacağının da sinyalini verdi.

        Trump'ın tarife politikasının enflasyonu yeniden alevlendirebileceği ve ekonomiyi resesyona sürükleyebileceğine dair kaygılar sürerken, küresel ekonomideki belirsizliklere ilişkin endişelerle "güvenli liman" varlıklara olan talebin arttığı görüldü.

        ABD Başkanı Trump'ın agresif tarife politikalarının sonuçlarına ilişkin endişeler, jeopolitik risklerle artan belirsizlik ve merkez bankalarının alımları, altının ons fiyatını 3 bin doları üzerine taşıdı.

        Altın fiyatında psikolojik sınırın aşılmasıyla külçe altın madencilerinin Amerikan borsalarında listelenen hisselerindeki yükseliş dikkati çekti. Merkezi Güney Afrika'da bulunan dünyanın en büyük altın madenciliği firmalarından Gold Fields ile merkezi Kanada'da bulunan altın madencisi Barrick Gold'un hisseleri yüzde 1'e yakın değer kazandı.

        Öte yandan, ABD'de federal hükümete bugün yerel saatle gece yarısına kadar finansman sağlanmasını öngören geçici bütçenin süresinin dolmasına kısa bir süre kalırken, ABD Senatosunun yeni bütçe tasarısını geçirmesi bekleniyor.

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        Federal hükümete 30 Eylül'e kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı, hafta başında Cumhuriyetçilerin kontrolündeki ABD Temsilciler Meclisinde onaylanarak Senato'ya gönderilmişti.

        Ancak ABD Senatosu'ndaki Demokratlar, daha kapsamlı bütçe müzakereleri için zaman kazanmak amacıyla 1 aylık geçici bir bütçe tasarısı geçirmek istemişti.

        Senato azınlık lideri Demokrat Chuck Schumer, dün tasarıyı beğenmediğini ancak hükümetin kapanmasının sonuçlarının çok daha kötü bir seçenek olacağını belirterek, bütçe tasarısının Senato'dan geçmesini engellemeyeceğinin sinyalini verdi.

        Böylece, Demokratların bütçe tasarısı üzerindeki anlaşmazlıkta geri adım atmasıyla hükümetin kapanma riski azalmış oldu.

        Makroekonomik veri tarafında ise enflasyon verilerinin fiyat artışlarındaki yavaşlamaya işaret etmesi sonra bugün Michigan Üniversitesince açıklanacak tüketici güven endeksi takip edilecek.

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