        Tüm Haberler
        New York borsası karışık seyirle kapandı - Borsa Haberleri

        New York borsası karışık seyirle kapandı

        New York borsası haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,51 artarak 46.758,28 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yatay seyirle 6.715,79 puan olurken, Nasdaq endeksi yüzde 0,28 azalışla 22.780,51 puana geriledi

        Giriş: 04.10.2025 - 09:53 Güncelleme: 04.10.2025 - 09:53
        New York borsası karışık seyirle kapandı
        ABD'de federal hükümetin kapalı olmasına rağmen faiz indirimlerinin süreceğine yönelik beklentiler devam ederken, pay piyasalarında karışık seyir izlendi.

        Ülkede Demokratların ve Cumhuriyetçilerin federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varamaması 1 Ekim itibarıyla hükümetin kapanmasına yol açmıştı.

        Hükümetin kapanması dolayısıyla Çalışma İstatistikleri Bürosu (BLS) dün haftalık işsizlik maaşı başvurusu verilerini yayımlamazken, bugün de eylül ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklanmadı.

        Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekonominin durumunu değerlendirmede faydalandığı önemli verilerin akışının kesintiye uğramasının, faiz indirimlerinin seyrine ilişkin belirsizliği artırdığını ifade etti.

        PİYASA ALTERNATİF GÖSTERGELERE YÖNELDİ

        Piyasa aktörlerinin alternatif göstergelere yöneldiğini söyleyen analistler, bu göstergelerin de iş gücü piyasasında yumuşama işaretlerini desteklediğini ve faiz indirimi beklentilerini canlı tuttuğunu kaydetti.

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de bugün düzenlediği basın toplantısında, kapanmanın ekonomik sonuçlarının her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Politika yapıcılar, piyasalar ve hatta Fed, önemli bir dönüm noktasında körlemesine hareket ediyorlar, çünkü BLS ve Ekonomik Analiz Bürosu (BEA) verileri hükümet yeniden açılana kadar askıya alınmış durumda." diye konuştu.

        Ayrıca, Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin ayrı ayrı sunduğu hükümetin kapanmasını sona erdirebilecek geçici bütçe tasarıları bugün Senato'da yeterli oyu alamadı.

        Makroekonomik veri tarafında ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), eylülde 50'ye düşerek beklentilerin altında kaldı.

        S&P Global hizmet sektörü PMI verisi de eylülde bir önceki aya kıyasla 0,3 puan azalışla 54,2'ye indi.

        Fed yetkililerinin açıklamaları da takip edilirken, Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, faiz oranlarının daha da düşürülmesi konusunda dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

        Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson ise Bankanın görevini yerine getirmesi için yeterli bilgiye sahip olduğunu belirtti.

