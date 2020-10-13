Süper Lig ekiplerinden Göztepe Spor Kulübü, eski milli futbolcu Nevzat Güzelırmak'ın vefat ettiğini duyurdu. Göztepe'nin de eski futbolcusu olan Nevzat Güzelırmak kimdir? Nevzat Güzelırmak neden öldü? İşte Nevzat Güzelırmak'ın hayatı...
NEVZAT GÜZELIRMAK KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?
Nevzat Güzelırmak, 1 Ocak 1942'de İzmir'de doğdu. Türk eski millî futbolcu ve teknik direktör. Göztepe'nın eski futbolcusudur.
NEVZAT GÜZELIRMAK GÖZTEPE KARİYERİ
Göztepe takımının efsanevi oyuncularındandır. Oyun stili, tek top oynama alışkanlığı sebebiyle devrin idarecilerinden David Franko'nun taktığı "İngiliz" lakabıyla anılmıştır.
Namık Kemal Lisesi'nin Türkiye Şampiyonu olan kadrosunda oynamış, muhit takımı Çayırlıbahçe'de forvet olarak oynarken Göztepe'nin Yetenek Avcısı Abbas Göçmen tarafından keşfedilip 1959 yılında Göztepe'ye transfer olarak profesyonel futbol hayatına başlamıştır.
Avrupa Kupaları'nda Türkiye'nin göğsünü kabartan, yarı finale çıkan, Türkiye Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupaları'na ambargo koyan Efsane Göztepe'nin ortasahadaki beyin takımının üyesidir. 1975'e kadar sadece Göztepe'de forma giyerek futbolu bırakmış, 8/8/1976'da Altay ile yapılan bir maçta jubilesini yapmıştır.
NEVZAT GÜZELIRMAK MİLLİ TAKIM KARİYERİ
1962-1968 yılları arasında 18 kez A millî olmak üzere Ordu, Genç toplam 40 kez millî takım forması giymiştir.[1] 25 kereden fazla millî olanlara verilen Federasyonun Gümüş Madalyası sahibidir.
Son maçlarda terhis olmasına rağmen Dünya Ordulararası Futbol Şampiyonası'nı kazanan kadroda yer almıştır.
NEVZAT GÜZELIRMAK NEREDE TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPTI?
Genç millî takım, Göztepe, Boluspor, Denizlispor, Yeni Afyonspor, Bursaspor, Altay, Konyaspor, Karşıyaka, Kayserispor, Kuşadası Gençlikspor takımlarında Teknik Direktörlük yapmıştır.
Boluspor'da görev yaparken Yılın Antrenörü seçilmiştir.
NEVZAT GÜZELIRMAK NEDEN ÖLDÜ?
78 yaşında hayata gözlerini yuman Nevzat Güzelırmak'ın neden öldüğüne dair henüz bir açıklama yapılmadı. İngiliz lakaplı futbolcunun cenaze bilgileri netleşince Göztepe Spor Kulübü tarafından paylaşılacak.
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