Nevzat Aydın ile Cüneyt Özdemir arasında 'nankör' polemiği

Yemeksepeti'nin kurucusu ve eski CEO'su Nevzat Aydın'ın, Maldivler'de ada kiralayarak yaptığı düğün konuşulurken, Yemeksepeti'ndeki eylemler için yaptığı açıklama tepki çekti.

Aydın şunları söyledi:

"Benim hakkımda ne yazık ki gereksizce biraz fazla atıp tutuluyor son zamanlarda. Ben Yemeksepeti'ni 7 sene önce sattım ve epey bir zaman önce de yönetimini de bıraktım. Lütfen bu konuda bilinçli bir şekilde eleştirin veya tweet atın arkadaşlar.

Yönetim kurulu Delivery Hero'da aktif bir görev değildir. Yakın bir zamanda o da düşecek zaten. Bu arada iyi ki Mert işin başında; bana kalsaydı ilk işim, o işi yavaşlatan nankörlerin tamamını göndermek olurdu.

Kopan yaygaranın sebebi ise; benim 3 yıl önce 'kuryeler de bunu hak ediyor' diyip 'onları da tıpkı hepimizin olduğu gibi kendi bordromuza alalım' diye ısrar etmemdir. Taşeron olarak hiçbir ekstra imkanları - mesela özel sağlık sigortası - olmadan çalıştırsak sorun yoktu. Bu bu konudaki son tweetimdi. İsteyen istediğine inanır."

CÜNEYT ÖZDEMİR'DEN "NANKÖR" TEPKİSİ

Cüneyt Özdemir, Nevzat Aydın'ın paylaşımını alıntılayarak "Yemek Sepeti’nde yeni bir seviye ‘nankörler’!! (Ah benim kurye kardeşim sen misin hakkını savunan?) Bu nankörler olmasa Nevzat kardeşiniz Maldivler’de ada kapatıp party yapardı… Ahh pardon o yeni yapıldı değil mi!!!" diye yazdı.

Cüneyt Özdemir'in bu sözlerine yanıt veren Aydın, "Yine her zaman olduğu gibi hiç anlamadığınız konularda popülizm yapıyorsunuz. Ben son kuruşuna kadar vergisini verdiğim helal para ile istediğimi yaparım. Kimsenin de sırtından para kazanmadım hayatım boyunca. Yazık" diye yanıt verdi.

Cüneyt Özdemir'in "'Hiç anlamadığımız konularda popülizm' öyle mi? Paranızı nasıl yiyeceğiniz ilgi alanımızda değil. Hak arayışındaki insanları 'nankör' olarak nitelendirmenizi eleştiriyoruz. Böyle popülist söylemler asıl size yakışmıyor... Utanın biraz." sözlerine Nevzat Aydın, "Utanacağım bir şey yapmadım ben, dikkatli konuş. Hak arayışındaki insanları değil, iş yavaşlatanları nankör olarak değerlendiriyorum. Dışarıda o şartlarda o iş için bekleyen binlerce insan var" ifadelerini kullandı.