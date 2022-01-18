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Kütahya, Nevşehir ve Tokat'ta okullar tatil mi oldu, kar tatili açıklaması geldi mi? 19 Ocak Tokat, Nevşehir, Kütahya'da bugün okul var mı?

Nevşehir, Kütahya ve Tokat'ta bugün okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi?

Kış mevsiminin kendisini iyice hissettirmesiyle başlayan kar yağışı Nevşehir, Kütahya ve Tokat gibi illerimizi de etkiledi ve bu illerde yaşayan vatandaşlarımız, 19 Ocak Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. İşte Nevşehir, Kütahya ve Tokat'ta okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? 19 Ocak Nevşehir, Kütahya ve Tokat'ta bugün okul var mı sorularının cevapları...

18.01.2022 - 21:10 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Yurt genelinde kar yağışı etkili olurken Nevşehir, Kütahya ve Tokat'ta bugün okullar tatil mi sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Öğrenciler ve velileri, 19 Ocak bugün Nevşehir, Kütahya ve Tokat'ta kar tatili var mı konusuyla ilgili Valiliklerin açıklamasını merak ediyor. Peki, bugün Nevşehir, Kütahya ve Tokat'ta okullar tatil mi, kar tatili açıklaması geldi mi? İşte, son gelişmeler…

  • NEVŞEHİR'DE BİR GÜN ARA 

    Nevşehir il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı.

     

    Akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İl genelinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana gelirken belediye ve Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarına devam ediyor.

     

    Olumsuz hava koşulları eğitimi de engelledi. Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışının oluşturduğu olumsuz koşullar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle yarın Nevşehir genelinde eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Engelli ve hamile kamu çalışanlar ise 1 gün idari izinli sayılacak.

  • KÜTAHYA

    Kütahya'da kar nedeniyle yarın okullar tatil edildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, kreş ve gündüz bakım evleri, özel eğitim kurslarında yarın eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği belirtildi.

    Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

  • TOKAT'IN REŞADİYE İLÇESİNDE OKULLAR TATİL

    Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

    İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi.

    Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde 19 Ocak Çarşamba resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime ara verildiği duyuruldu.

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