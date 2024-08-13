Nevşehir'in üç asırlık lezzeti 'tahinli simit' coğrafi işaretle tescillendi

Tahinli simidin ilk olarak yaklaşık 3 asır önce 1720'li yıllarda Osmanlı sadrazamlarından Nevşehirli Damat İbrahim Paşa döneminde yöredeki fırınlarda üretilmeye başlandığını anlatan Erdoğan, "O zamandan günümüze kadar simit üretimi sürmüş. Şehrimizde en çok tüketilen ürünlerden. Talep olduğu zaman şehir dışına da gönderiliyor. Bu simidi üreten 5 fırınımız var. Biz bu geleneğin de hep devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.