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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nevşehir'de otomobil devrildi, sürücü öldü | Son dakika haberleri

        Nevşehir'de otomobil devrildi, sürücü öldü

        Nevşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Otomobilin sürücüsü kaza yerinde öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 01:49 Güncelleme: 03.09.2024 - 01:49
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        Nevşehir'de otomobil devrildi, sürücü öldü
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        Nevşehir'de, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü. Edinilen bilgiye göre, M.C.Ö. idaresindeki otomobil, Avanos-Ürgüp karayolunda şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; yaşamını yitirdiği belirlenen sürücünün cenazesi, ekipler tarafından araçtan çıkartıldı, işlemlerin ardından morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Nevşehir
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