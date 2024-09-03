Nevşehir'de otomobil devrildi, sürücü öldü
Nevşehir'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi. Otomobilin sürücüsü kaza yerinde öldü
Nevşehir'de, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü. Edinilen bilgiye göre, M.C.Ö. idaresindeki otomobil, Avanos-Ürgüp karayolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
AA'nın haberine göre; yaşamını yitirdiği belirlenen sürücünün cenazesi, ekipler tarafından araçtan çıkartıldı, işlemlerin ardından morga gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.