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        Haberler Gündem Güncel Nevşehir'de feci kaza: Baba ile oğlu yaşamını yitirdi | Son dakika haberleri

        Nevşehir'de feci kaza: Baba ile oğlu yaşamını yitirdi

        Nevşehir'de düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü baba ile yanındaki oğlu kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.08.2024 - 12:06 Güncelleme: 07.08.2024 - 12:06
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          Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs, dün Nevşehir-Avanos kara yolu Göreme Kavşağı'nda karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı.

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          Kaza sonucu yaralanan otomobil sürücüsü Nurullah Uçman ile yanındaki oğlu Ahmet Uçman, ağır yaralı olarak Kayseri'de hastaneye kaldırıldı.

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          Baba ve oğlu tedavi gördükleri hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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          Cavit Karakuyu'nun kullandığı minibüs ile Nurullah Uçman yönetimindeki otomobil dün Nevşehir-Avanos kara yolu Göreme Kavşağı'nda çarpışmış, araçlardaki Nurullah ve Ahmet Uçman'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi yaralanmıştı.

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