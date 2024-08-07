Nevşehir'de feci kaza: Baba ile oğlu yaşamını yitirdi
Nevşehir'de düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü baba ile yanındaki oğlu kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.
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Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs, dün Nevşehir-Avanos kara yolu Göreme Kavşağı'nda karşı şeride geçerek otomobille çarpıştı.
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Kaza sonucu yaralanan otomobil sürücüsü Nurullah Uçman ile yanındaki oğlu Ahmet Uçman, ağır yaralı olarak Kayseri'de hastaneye kaldırıldı.
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Baba ve oğlu tedavi gördükleri hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Cavit Karakuyu'nun kullandığı minibüs ile Nurullah Uçman yönetimindeki otomobil dün Nevşehir-Avanos kara yolu Göreme Kavşağı'nda çarpışmış, araçlardaki Nurullah ve Ahmet Uçman'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi yaralanmıştı.