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        Haberler Gündem 3. Sayfa Nevşehir'de eski eşinin ailesini darbeden kişi 5. kattan düşüp öldü

        Nevşehir'de eski eşinin ailesini darbeden kişi 5. kattan düşüp öldü

        Nevşehir'de bir süre önce boşandığı eşinin anne ve babasını darbederek ağır yaralayan eski koca, kavganın yaşandığı beşinci kattaki dairenin penceresinden beton zemine düşerek öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 05:47 Güncelleme: 27.09.2023 - 05:52
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        Eski eşinin ailesini darbetti, 5. kattan düşüp öldü
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        Nevşehir'de, kavga ettiği eski eşinin anne ve babasını ağır yaralayan kişi olayın yaşandığı dairenin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

        Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Ş. (31), bir süre önce boşandığı eski eşinin ailesinin yaşadığı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 594. Sokak'taki bir binanın beşinci katındaki daireye gitti.

        ESKİ EŞİNİN AİLESİNİ DARBETTİKTEN SONRA PENCEREDEN DÜŞTÜ

        Eski eşinin babası İsmail A. (61) annesi Beste A. (59) ve Oğuzhan Ş. arasındaki tartışma kavga dönüştü. İsmail A. ile Beste Ş. başlarına ve vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbelerle yaralanırken Oğuzhan Ş. henüz bilinmeyen bir şekilde kavga sırasında dairenin penceresinden beton zemine düştü.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Bina sakinlerinin haber vermesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; kavgada ağır yaralanan üç kişi ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, Oğuzhan Ş. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Bina çevresinden güvenlik önlemi alındı, olay yeri inceleme ekipleri çevrede çalışma yaptı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        #Son dakika haberler
        #Nevşehir
        #haberler
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