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Yeni baharın gelmesiyle Nevruz bayramı ne zaman gibi sorular arama motorlarında sıkça aratılan konular arasında yer alıyor. Nevruz Bayramı pek çok yerde keyifle kutlanan Yenigün bayramı olarak bilinmekte. Nevruzun gelmesiyle havalar ısınır ve kuşların cıvıl cıvıl olması nevruzu simgeler. Peki Nevruz Bayramında neler yapılır? Nevruz bayramı ne zaman? İşte cevabı...
Nevruz nedir?
Nev(Yeni) Ruz(Gün) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan Yenigün anlamına geliyor. Nevruz Bayramı başka bir isimle yeniden doğuş diriliş anlamına gelmekte. Nevruz baharın gelmesiyle havaların ısınmaya başlamasını, kışın etkisini yitirmesini, kuşların ötüşünü, ağaçların çiçeklenmesini, göçmen kuşların yuvalarına dönmesini simgeler.
Nevruz Bayramında ne yapılır?
Nevruz bayramında sokaklarda çocuklar ve gençler toplanarak yumurta dövüştürürler. Nevruzun en önemli ilkesi ateş yakmadır. Bu gecede Tongel denen ateşler yakılır ve dilek tutularak üzerinden atlanır. İnanışa göre bu ateşin üzerinden geçen her kimsenin dilekleri kabul olacak tüm hastalıklardan kurtulacak. Nevruz Bayramında yapılacak olan bir diğer ilke ise Semeni bir kap içerisine buğdayların sulanarak yerleştirilmesi olarak gerçekleşir. Suya yüzük atmada Nevruz gecesinde yapılacaklar arasında yer alır. İğne iğne ve kulak asmada Nevruz Bayramında oynanan oyunlar arasında yer almaktadır.
Nevruz Bayramı ne zaman?
21 Mart 2020 cumartesi günü Nevruz Bayramı
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