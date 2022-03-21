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Nevruz bayramı nedir, ne zaman nasıl kutlanır? Nevruzda neden ateşten atlanır?

Nevruz nedir, neden kutlanır? Her yıl olduğu gibi bu yıl da 21 Mart'ın gelmesiyle birlikte bu soruların cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, Nevruz nedir, ne oldu? Nevruz'da neden ateşten atlanır? İşte merak edilenler...

21.03.2022 - 09:46 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Genel olarak Orta Asya medeniyetleri tarafından kutlanan, ayrıca Rusya, Hindistan, Afganistan, Pakistan, Ukrayna ve Kosova tarafından da tanınan Nevruz Bayramı, heyecanla bekleniyor. Peki Nevruz Bayramı ne zaman? Nevruz nedir, Nevruz nasıl kutlanır? İşte kültürel bir bayram olan Nevruz Bayramı hakkında tüm detaylar...

     

     

  • NEVRUZ NEDİR?

    Kelimenin aslı eski Farsça dilinden gelmektedir ve yeni gün/günışığı anlamına gelmektedir. Nevruz kelimesi ilk defa ikinci yüzyılda Pers kaynaklarında kullanılmıştır. İran ve Bahai takvimlerinde yılın ilk günü olarak bilinen Nevruz kelimesi, günümüz İran'ında İslami bir köken olmasa da bir şenlik olarak kutlanmaktadır. Medeniyetler arasında tarih farklılığı gösterebilen Nevruz, birbirine yakın ve çeşitli tarihlerde kutlanmaktadır.

    Nevruz Bayramı, medeniyetler arasında farklı zaman dilimlerinde kutlanmaktadır. Bazı topluluklar bu bayramı 21 Mart'ta kutlarken, Kuzey yarım kürede ilkbaharın başlamasını temsilen 22 Mart veya 23 Mart'ta kutlanmaktadır. Astrolojik olarak ise Nevruz günü olan 21 Mart, burçlar çizelgesinde ilk sırada yer alan Koç burcunun başlangıç günüdür.

     

  • NEVRUZ BAYRAMI ETKİNLİKLERİ NELERDİR?

     

    Nevruz Bayramı'nda ve Nevruz etkinlikleri dahilinde yurt genelinde "TÜRK KÜLTÜRÜNDE NEVRUZ" konulu, tüm resmi ve özel ilköğretim kurumlarında resim, şiir ve kompozisyon yarışmaları düzenlenmektedir ve yarışmaları kazanan öğrenciler, Ankara'da düzenlenen Nevruz programlarına ödül olarak götürülmektedir.

     

     

  • Aynı zamanda Nevruz Bayramı kapsamında kültürlere ait olan geleneksel kıyafetler giyilir, yörelere ait danslar yapılmaktadır. Çocuklara; yap-boz, tişört, kültür haritası, topaç, boyama kitabı ve folklorik bebek gibi eğitici hediyeler/oyuncaklar dağıtılmaktadır.

     

    NEVRUZ BAYRAMINDA ATEŞİN ÜZERİNDEN NEDEN ATLANIR?

     

    Nevruz Bayramı'nda etkinliklerin düzenlendiği alana geleneksel bir şekilde Nevruz Ateşi yakılır. Ateş, tarih boyunca eski Türkler tarafından kutsal olarak sayılmaktaydı. Eski Türkler, ateşi kutsal saydıklarından dolayı ateşle oynamaz, ateşe tükürmez veya ateşi söndürmezdi. Ateşin kendilerini kötülüklerden arındırdığını ve hastalıklardan koruduğunu düşünen eski Türkler, Nevruz kutlamalarında da ateş yakarak üzerinden atlardı.

     

    Bu sebepten, günümüzde de eski Türk inançlarına saygıda bulunmak ve Nevruz kültürüne uyum sağlamak için Nevruz Ateşi yakılır ve üzerinden atlanılır.

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