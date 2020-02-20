Nevruz Bayramı, Nev(Yeni) Ruz(Gün) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan Yenigün anlamına geliyor. Nevruz Bayramı başka bir isimle yeniden doğuş diriliş anlamına gelmekte. İşte Nevruz Bayramı hakkında merak edilenler...



NEVRUZ NEDİR?

Nev(Yeni) Ruz(Gün) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan Yenigün anlamına geliyor. Nevruz Bayramı başka bir isimle yeniden doğuş diriliş anlamına gelmekte. Nevruz baharın gelmesiyle havaların ısınmaya başlamasını, kışın etkisini yitirmesini, kuşların ötüşünü, ağaçların çiçeklenmesini, göçmen kuşların yuvalarına dönmesini simgeler.

NEVRUZ BAYRAMINDA NELER YAPILIR?

Nevruz bayramında sokaklarda çocuklar ve gençler toplanarak yumurta dövüştürürler. Nevruzun en önemli ilkesi ateş yakmadır. Bu gecede Tongel denen ateşler yakılır ve dilek tutularak üzerinden atlanır. İnanışa göre bu ateşin üzerinden geçen her kimsenin dilekleri kabul olacak tüm hastalıklardan kurtulacak. Nevruz Bayramında yapılacak olan bir diğer ilke ise Semeni bir kap içerisine buğdayların sulanarak yerleştirilmesi olarak gerçekleşir. Suya yüzük atmada Nevruz gecesinde yapılacaklar arasında yer alır. İğne iğne ve kulak asmada Nevruz Bayramında oynanan oyunlar arasında yer almaktadır.

NEVRUZ BAYRAMI NE ZAMAN?

Nevruz Bayramı 21 Mart 2020 cumartesi günü