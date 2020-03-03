Nevhiz’den “Varlığımın Garip Şarkısı”

Figüratif resmin sıra dışı isimlerinden Nevhiz'in, “Varlığımın Garip Şarkısı” başlıklı retrospektif sergisi İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde 12 Nisan'a kadar resim severlerle buluşacak.

Resimleriyle yaşamın çok boyutluluğunu anlatan, figüratif resmin sıra dışı isimlerinden Nevhiz, “Varlığımın Garip Şarkısı” başlıklı retrospektif sergisi ile İş Sanat Kibele Sanat Galerisi’nde açıldı.

'Ressam' (1987)

Yaşamı farklı açılardan ele alarak kendine özgü kurguladığı görsel diliyle bireyin ve toplumun içinden geçtiği evreleri tuvalleri aracılığıyla yansıtan Nevhiz, yapıtlarında insanı dünyanın güncel sorunlarıyla buluşturan özgür bir yaklaşım sergiliyor.

'Leyla Erbil' (2018)

Neşet Günal, Cemal Tollu ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’ndan resim dersleri alan, 30 yaşında Paris’e eğitim almaya giderek dönemin usta ressamlarının çalışmalarını gözlemleme fırsatı bulan Nevhiz, “Sanat trajik, komik, umarsız, bir o kadar da umut verici, güzel ve çirkin olan yaşamdan doğuyor. Resim yaparak yaşamın çelişkilerine, çok boyutluluğuna, dinginliğine akıl erdirmeye çalışıyorum” diyor.

'Nazım Hikmet' (1978)

Sanat yaşamı boyunca yurt içi ve yurt dışında 27 kişisel, 115 karma sergiye imza atan Nevhiz, akademisyen kimliğiyle de geleceğin sanatçılarını yetiştirdi.

'Fikret Mualla ve Dostları' (1969)

2003 yılında “Sedat Simavi Görsel Sanatlar Ödülü”ne, 2014 yılında ise “Tüyap Fuarı Onur Ödülü”ne layık görülen Nevhiz’in yarım asrı aşan sanat hayatına dair izler taşıyan retrospektif sergisi “Varlığımın Garip Şarkısı”nı 12 Nisan’a kadar Kibele Sanat Galerisi’nde ziyaret edebilirsiniz.



'Göç' (2003)