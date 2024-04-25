Neva isminin anlamı nedir? Neva ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Neva isminin analizi
Anne ve babaların doğum öncesi en heyecan duyduğu süreçlerden biri de çocuğa isim verme sürecidir. Bu heyecan verici karar, her anne baba için özel ve hassastır. Ebeveynler, çocuklarının hayat boyu taşıyacağı ismi seçerken birçok analiz ve araştırma yapar. Bebeğin isminin soy isimle uyumlu olmasının yanı sıra harf analizi, özellikleri ve dindeki yeri de bir ebeveyn için önemlidir. Peki Neva ne demek? İşte Neva ismi ile ilgili merak edilenler…
Kız bebek isimleri arasında dikkat çeken ve son dönemlerde sosyal medyada popüler olan Neva ismi, anlamının güzelliği ve kulağa hoş gelmesiyle dikkat çekicidir. Siz de bebek bekleme sürecindeyseniz ve kızınıza en çok yakışan o ismi ararken Neva ismini değerlendiriyorsanız bu ismin anlamını ve detaylarını okumaya devam edebilirsiniz. Çocuğa Neva adını koymak dinen caiz midir? Neva Kur’an’da geçiyor mu? İşte yanıtı….
NEVA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?
Neva isminin anlamı olumlu ve pozitif kavramlara karşılık gelir. Neva adının anlamı kadar kökeni de son derece önemlidir. Birden fazla anlama sahip isimler arasında bulunan Neva, Farsça ve Arapça kökenli olmasıyla bilinir. Bu ismin Türk dilinde ise iki anlamı vardır. İşte Neva isminin anlamları;
NEVA İSMİ ÖZELLİKLERİ
Son derece olumlu anlamlara sahip olan Neva adı, ismini verdiği kişilere; sanatsal, yaratıcı, üretken, hayalperest ve içe dönük özellikler verir. Bu kişiler, aynı zamanda düzenli ve planlı yaşamayı da severler. Özgürlüklerine engel olarak görünen her unsuru ortadan kaldırmaya odaklı olan bu insanlar, eğlenmekten ve sosyalleşmekten oldukça keyif alır. Hatta bu kişilerin sosyal ortamlarda liderlik yönünü ortaya çıkardığı da görülür. Bir ortama girildiklerinde hızlıca fark edilebilir ve sevilebilirler.
NEVA KUR’AN’DA GEÇİYOR MU?
Ebeveynler için çocuklarına koydukları isimlerin dinen caiz olup olmadığı da önemlidir. Bu nedenle arama motorlarında aratılan soruların başında “Neva Kur’an’da geçiyor mu?” sorusu vardır. Bu isim Arapça kökenli olduğu gibi kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de de yer alır. Neva, En’am Suresi 95. Ayetinde geçer. Burada anlamı “çekirdek” olarak geçer.
En'am Suresi 95. Ayet:
'İnna(A)llâhe fâliku-lhabbi ve-nnevâ(s) yuḣricu-lhayye mine-lmeyyiti vemuḣricu-lmeyyiti mine-lhayy(i)(c) żâlikumu(A)llâhu feennâ tu/fekûn(e)'
En'am Suresi 95. Ayet Meali:
'Şüphesiz Allah, tohumu ve çekirdeği çatlatandır, ölüden diriyi çıkaran, diriden de ölüyü çıkarandır. İşte Allah budur. O halde (haktan) nasıl dönersiniz!'
NEVA İSMİNİN ANALİZİ NEDİR?
Peki Neva isminin analizi nedir? Bir ismin harflerine yönelik yapılan karakter analizleri birçok anne babanın dikkatini çeker. Bu yaklaşımda isimdeki her harfin anlamı incelenir. Ayrıca harflerin tınısı ve kişilere hissettirdikleri de bu analiz tipinin bir parçasıdır. İşte Neva adının harf analizi;