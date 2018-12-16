Neuchatel Xamax: 0 - Young Boys: 2 (Maç sonucu)

İsviçre Süper Lig maçında Neuchatel Xamax ile Young Boys karşılaştı.Neuchatel Xamax mücadeleye şu 11'le başladı: Laurent Walthert, Janick Kamber, Mike Gomes, Miguel Santana Luna, Pietro di Nardo, Charles Pickel, Max Veloso, Raphael Nuzzolo, Mustafa Sejmenovic, Charles-Andre Doudin, Kemal AdemiYoung Boys takımının 11'inde şu oyuncular yer buldu: David von Ballmoos, Mohamed Aly Camara, Ulisses Garcia, Loris Benito, Kevin Mbabu, Djibril Sow, Nicolas Ngamaleu, Sekou Sanogo, Christian Fassnacht, Roger Assale, Guillaume HoarauYoung Boys, 7. dakikada Guillaume Hoarau ile tabelayı 0-1 olarak değiştirdi. İkinci gol 28. dakikada Young Boys adına Christian Fassnacht ile geldi. İlk yarı 0-2 sona erdi. Maçın ikinci yarısı golsüz bitti.Maçı Young Boys 0-2 kazandı.476 kodlu maçta İddaa'da Young Boys galibiyetine bahis oynayanlar 1.25 oranını kazandı.Neuchatel Xamax takımının son 5 maçlık performansı: 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 yenilgi. Konuk Young Boys ise bu süreçte 3 kez kazandı, 2 beraberlik aldı.