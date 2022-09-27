Bir seri katilin hayatı: Jeffrey Dahmer

Netflix'in yeni projelerinden Dahmer oldukça ilgi çekti. Bir seri katilin hayatını anlatan bu korku dizisi, 10 bölüm olarak izleyici karşısına çıktı. İşte detaylar...
DAHMER HİKAYESİ GERÇEK Mİ?
Netflix'in 10 bölümlük dizisindeki Jeffrey Dahmer karakteri gerçek. 21 Mayıs 1960 yılında Milwaukee, Wisconsin'de doğan Jeffrey Dahmer, erkek kardeşi doğduktan sonra içine kapandı ve sessiz biri haline geldi. Lise yıllarına kadar sessizlik içinde yaşayan Dahmer, ilk cinayetini 18 yaşındayken işledi. Son derece acımasız cinayetler işleyen seri katil, kurbanlarını öldürdükten sonra tecavüz edip, vücutlarındaki parçaları yemek yemek için saklıyormuş.
DAHMER OYUNCULARI KİM?
Netflix'in Dahmer dizisinde Jeffrey Dahmer'i, American Horror Story'den tanıdığımız Evan Peters canlandırıyor. Ünlü ismin oyunculuğu, izleyiciden tam puan aldı.
KURBANLARIN AİLELERİ TEPKİLİ
Dizinin yayına girdiği günden beri kurbanların yakınları tarafından tepki topluyor. Dizide Dahmer'in kurbanlarından 19 yaşındaki Errol Lindsey'nin ablası Rita Isbell'in mahkemedeki konuşmasının gerçek görüntülerle karşılaştırıldığı video, sosyal medyanın gündemine düştü. Kurbanın kuzeni olduğunu söyleyen Twitter hesap adı "ericthulu" olan bir kişi dizi hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Kimseye ne izlemesi gerektiğini söylemiyorum, gerçek suç yapımlarının çok büyük kitlesi olduğunu biliyorum ama kurbanları gerçekten merak ediyorsanız benim ailem (Isbelller) bu diziye aşırı sinirlenmiş durumda. Travmalarımızı tekrar tekrar canlandırıyor ve ne için? Daha kaç filme/diziye/belgesele ihtiyacımız var? Dizi yapılırken ailelere haber verilmedi. Bunların hepsi kamuya açık olaylar, kimseye haber vermeleri (ya da ödeme yapmaları!) gerekmiyor. Biz de diziyi herkesle birlikte öğrendik"
DAHA ÖNCE BELGESEL HALİNE GETİRİLMİŞTİ
Dahmer hakkında daha önce 2002'de Dahmer ve 2012'de The Jeffrey Dahmer Files adlarında belgeseller çekilirken, 2017 yılında ise My Friend Dahmer adlı yapım gösterime girmişti. My Friend Dahmer adlı projede 1978'den 1991'e kadar en az 17 erkeği vahşice öldüren Jeffrey Dahmer'i Ross Lynch canlandırmıştı.
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