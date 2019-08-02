Online dizi ve film izleme platformu Netflix’in Türkiye’de yayımlanan RTÜK yönetmeliği ile denetim kapsamına girmesi, eski bir tartışmayı yeniden alevlendirdi. Dünya genelinde 190’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Netflix, herkese aynı hizmeti mi veriyor? İşte internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılıkta denetim ve sansür tartışmalarında madalyonun diğer yüzü...

Dünya genelinde 190’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Netflix’in bu yılın 2. çeyreği sonu itibariyle toplam 151 milyon ücretli abonesi bulunuyor. Bu abonelerin 60 milyonu ABD’den, geri kalan 91 milyonu ise ABD dışındaki diğer ülkelerden geliyor. Son 12 aylık dönemde 17.5 milyar dolar gelir elde eden şirketin piyasa değeri ise 140 milyar dolar seviyesinde.

PAZARI GENİŞLEDİKÇE DEĞERİ ARTTI

ABD'de 1997 yılında kurulan Netflix, ilk yurtdışı operasyonuna 2010 yılında Kanada ile başladı. 2011 yılında Latin Amerika'ya, 2012 yılında ise Avrupa'ya açıldı. Türkiye'nin de içinde yer aldığı Ortadoğu ve Asya pazarına 2016 yılından itibaren adım atan Netflix, bu genişleme ile birlikte ülkelere göre içerik ve katalog seçimi de daha fazla öne çıkmaya başladı.

Şirketin 2016 yılında 40 milyar dolar sevisesinde olan piyasa değeri de, faaliyet gösterdği coğrafyanın genişlemsiyle birlikte 140 milyar dolara ulaştı.

Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine Netflix, bu rakamları elde edebilmek için de on milyonlarca kullanıcısından elde ettiği büyük veriyi analiz ederek, pazarlama stratejilerini oluşturuyor.

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TÜRKİYE'DEKİ ABONELERİNE YAKLAŞIK 500 FİLM VE 200'E YAKIN DİZİ SUNUYOR

Bu stratejini de en kritik unsuru, ülkelere ve bölgelere göre değişiklik gösteren ve “toplumsal hassasiyetleri” dikkate alarak oluşturulan yayın içerikleri ve katalogları.

Bu kriterlere göre oluşturulan kataloglara göre örneğin ABD’de bir kullanıcı, Netflix üzerinden 4 binden fazla filme ve 2 bine yakın diziye erişebiliyor. Netflix, Türkiye’deki abonelerine ise yaklaşık 500 film ve 200’e yakın dizi ancak sunuyor.

SUUDİ ARABİSTAN’DA NE KADAR VAR?

Netflix’in kurucusu ve CEO’su Reed Hastings’in kamuoyuna da yansıyan “Biz Suudi Arabistan’da varız, Pakistan’da varız. Yani oralarda sorun çıkmayacak da Türkiye’de mi çıkacak?” sözlerine konu olan bu iki ülkedeki durum ise şöyle: Netflix’in Suudi Arabistan katalogunda 468 film, 176 dizi; Pakistan katalogunda ise yaklaşık 1440 film ve 328 dizi bulunuyor.

Sonuç olarak ülkelere göre sadece içerik sayısı değil, içeriklerin çeşitliliği ve yapısı da değişiyor. Sonuçta ticari bir yapı olduğu için hangi pazara/ülkeye hangi içeriğin verileceğinde de yine ticari kaygılar belirleyici oluyor.

EN UCUZU TÜRKİYE’DE AMA...

Ülkelere göre değişen abonelik ücretleri de yine o ülkeye sunulan içeriğin zenginliğini de gösteriyor. Örneğin Netflix kullanıcılarının en zengin içeriğe ulaşabildiği ABD’de temel paketin aylık ücreti 8.99 dolar iken, bu rakam Türkiye’de yapılan son zam sonrası bile 3 dolar seviyesinde.

Türkiye ayrıca dolar bazında bakıldığında Netflix’in en ucuz olduğu ülke konumunda. Ancak parasıyla abone olan kullanıcıya sunulan içerik sayısına bakıldığında, Türkiye’deki abonelere, ABD’deki abonelerin ulaştığı TV ve filmlerin ancak yüzde 12’si sunuluyor.