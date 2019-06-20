Netflix yeni abonelik ücreti ne kadar oldu? sorusu dizi ve film meraklıları tarafından araştırılmaya başlandı. Netflix kullanıcılarına yönelik aylık abone fiyatlarında zam yaptı. İşte Netflix yeni aylık abonelik fiyat listesi...

NETFLİX ÜCRETLERİ NE KADAR? 2019

İlk 30 gün abonelerine ücretsiz deneme imkanı sunan Netflix, 2019 yılı içinde ikinci zammı gerçekleştirdi. Mart ayında aylık Temel Paket ücreti yüzde 6.25, Standart Paket ücreti yüzde 17.86 artarken, Özel Paket ücreti ise yüzde 25 yükseltilmişti. Yeni zam ile birlikte Netflix'in aylık abone ücretleri temel: 17,99 TL, standart: 29,99 TL, özel: 41,99 TL'ye yükseltildi.

1- Netflix temel paket: Aynı anda sadece tek bir cihazın yayın izlemesine imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 17,99 TL

2- Netflix Standart paket: Aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca içeriklerde HD yayın (720p) çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 29,99 TL

3- Netflix özel paket: Aynı anda 4 cihaza kadar yayın izleme imkanı var. İçeriklerde HD ve Ultra HD (1080 / 4K) çözünürlük sağlıyor. Aylık ücreti ise sadece 41.99 TL.