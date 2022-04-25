Yeni fiyatlara göre Netflix''in en ucuz olan temel üyelik paketi yüzde 27 zamla 29.99 TL'den 37.99 TL'ye çıktı.

Standart ve özel üyelik paketlerine ise yüzde 42 zam geldi.

İşte eski ve yeni fiyatlar

Paket Eski Fiyat (TL) Yeni Fiyat (TL) Artış Temel 29,99 37,99 Yüzde 26.7 Standart 40,99 57,99 Yüzde 41.5 Özel 54,99 77,99 Yüzde 41.9

Böylelikle Netflix'in en pahalı olan ve aynı anda 4 kişinin izlemesine olanak tanıyan özel üyelik paketinin fiyatı 77.99 TL'ye yükseldi. Netflix son olarak 2021 mart ayında yüzde 31 ile 50 arasında değişen oranlarda üyelik paketlerine zam yapmıştı.