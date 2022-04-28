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Bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Netaş, 2022 yılının ilk çeyrek sonuçlarını açıkladı. Sonuçlara göre Netaş, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın birinci çeyreğine göre satışlarını yüzde 40 artışla 687 milyon TL’ye, sipariş miktarını yüzde 96 büyüme ile 766 milyon TL’ye, kayıtlı sipariş miktarını ise yüzde 73 artış ile 2.1 milyar TL’ye yükseltti.

Şirket, bir önceki yılın ilk çeyreğine göre brüt kâr marjını da yüzde 3.5’ten yüzde 11.2’ye çıkardı. Bu sayede Netaş’ın brüt kârı yüzde 346 büyüme ile 77 milyon TL’ye çıktı. Şirketin operasyonel giderlerinin satış rakamına oranı ise yüzde 12’den yüzde 10 seviyesine geriledi.

Birinci çeyrekte şirketin FAVÖK’ü (faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr) ise pozitife dönerek yüzde 281 oranında artış gösterdi ve 28 milyon TL olarak gerçekleşti. Sistem entegrasyonu, yüzde 60 pay ile Netaş’ın alınan sipariş ve satış gelirlerinde başı çeken segment olurken; telekom segmenti satışlarda yüzde 29, siparişlerde ise yüzde 30 pay ile sistem entegrasyonu faaliyetlerini takip etti.

“6 YILDAN BU YANA İLK KEZ…”

2021 yılı son çeyreğinde hayata geçirdikleri yeniden yapılandırma planının sonuçlarını bu yılın ilk çeyreğinde almaya başladıklarını belirten Netaş CEO’su Sinan Dumlu, “ Kurdaki dalgalanmaya rağmen satış ve siparişlerimizdeki istikrarlı büyümeyi korurken, toplam kâr marjımızı da yükselttik. 6 yıldan bu yana birinci çeyrekler karşılaştırmasında ilk kez brüt kârlılığımız operasyonel giderlerimizin üzerinde gerçekleşti. Diğer yandan FAVÖK, uzun bir aradan sonra pozitife döndü” dedi.

Sistem Entregrasyonu tarafında satış ve sipariş miktarının artışına dikkat çeken Dumlu, satış ve siparişlerdeki büyümenin önemli bir bölümünün ağ dönüşümü ve uygulama dönüşümünden kaynaklandığını söyledi. Dumlu; “Birinci çeyrekte en büyük ağ dönüşüm projemizi dünyanın önde gelen online pazaryeri markasının yeni veri merkezi için hayata geçiriyoruz. Bu yeni veri merkezinde network sanallaştırması için en yeni VxLAN teknolojisi (Virtual Extensible LAN) kullanılacak. İstanbul Ataşehir’de kurulan Finans Merkezi’nin kurulumunda da aktif rol alıyoruz. Buraya taşınma hazırlıkları süren bir kamu bankasının, yeni Genel Müdürlük binası için yazılım tanımlı ağ (software defined network – SDN) kurulumunu üstlendik” açıklamasında bulundu.