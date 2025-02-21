Netanyahu’nun Gazze planı: İkinci aşamaya geçmeden saldırı hazırlığı

İsrail’in Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kanal 14’ün aktardığına göre, hükümet, mevcut esir takası sürecinin tamamlanmasının ardından büyük çaplı bir saldırı başlatmayı hedefliyor.

Netanyahu'nun Stratejisi

REKLAM advertisement1

Son haftalarda Netanyahu, Katar ve Mısır arabuluculuğunda ABD’nin desteğiyle yürütülen müzakereleri geciktirmeye ve ikinci aşama görüşmelerini engellemeye çalışıyor. İsrail hükümetine yakın kaynaklara göre, Netanyahu’nun asıl hedefi, esir takasını yaklaşık iki hafta uzatarak hayatta kalan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak. Ancak bu süre sonunda İsrail’in, Gazze’de “benzeri görülmemiş” büyüklükte bir saldırı başlatmayı planladığı belirtiliyor.

REKLAM

Amerika'dan Destek

İsrail’e yakın kaynaklar, Netanyahu’nun planının Washington’un desteğini aldığını ve ABD’nin İsrail’e büyük bir askeri sevkiyat yaptığını iddia ediyor. Gazze’de planlanan yeni saldırının, kara birliklerinin geniş çaplı bir şekilde bölgeye sokulmasını ve daha önce girilmeyen bazı bölgelerin hedef alınmasını içerdiği belirtiliyor.

Ateşkes Süreci ve Esir Takası

19 Ocak 2025’te yürürlüğe giren üç aşamalı esir değişim ve ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında, Gazze’de bulunan 33 İsrailli esirin (hem hayatta olanlar hem de cenazeler) serbest bırakılması karşılığında 1.700 ila 2.000 Filistinli mahkumun takas edilmesi öngörülüyordu.

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşma kapsamında bugüne kadar 16 İsrailli esiri ve 4 İsrailli askerin cenazesini İsrail’e teslim etti. Ancak Netanyahu hükümeti, ikinci aşamaya geçmek yerine doğrudan askeri müdahaleyi artırmayı hedefliyor.

Gazze’deki İnsani Durum

7 Ekim 2023’ten bu yana süren İsrail saldırılarında, 160 binden fazla Filistinli öldü veya yaralandı; bunların büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Ayrıca, 14 binden fazla kişi hâlâ enkaz altında veya kayıp. İsrail’in saldırılarının büyük ölçüde ABD desteğiyle sürdüğü belirtiliyor.

Bu gelişmeler, Netanyahu’nun siyasi geleceği için savaşın uzatılmasının kritik olduğunu gösteriyor. İsrail kamuoyunda zayıflayan desteğini toparlamak isteyen Netanyahu’nun, Gazze’de savaşın dozunu artırarak kendi siyasi kariyerini kurtarma çabasında olduğu yorumları yapılıyor.

Peki, Netanyahu’nun bu planı başarılı olacak mı? Yoksa yeni bir ateşkes baskısı mı gündeme gelecek?