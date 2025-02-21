Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Netanyahu’nun Gazze planı: İkinci aşamaya geçmeden saldırı hazırlığı | Dış Haberler

        Netanyahu’nun Gazze planı: İkinci aşamaya geçmeden saldırı hazırlığı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun hükümeti, Gazze'deki mevcut esir takası anlaşmasının birinci aşamasının tamamlanmasının ardından, ikinci aşamaya geçmeden askeri operasyonları yeniden başlatmayı planlıyor.

        Giriş: 21.02.2025 - 10:39 Güncelleme: 21.02.2025 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu'nun Gazze planı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İsrail’in Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kanal 14’ün aktardığına göre, hükümet, mevcut esir takası sürecinin tamamlanmasının ardından büyük çaplı bir saldırı başlatmayı hedefliyor.

        Netanyahu'nun Stratejisi

        Son haftalarda Netanyahu, Katar ve Mısır arabuluculuğunda ABD’nin desteğiyle yürütülen müzakereleri geciktirmeye ve ikinci aşama görüşmelerini engellemeye çalışıyor. İsrail hükümetine yakın kaynaklara göre, Netanyahu’nun asıl hedefi, esir takasını yaklaşık iki hafta uzatarak hayatta kalan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak. Ancak bu süre sonunda İsrail’in, Gazze’de “benzeri görülmemiş” büyüklükte bir saldırı başlatmayı planladığı belirtiliyor.

        REKLAM

        Amerika'dan Destek

        İsrail’e yakın kaynaklar, Netanyahu’nun planının Washington’un desteğini aldığını ve ABD’nin İsrail’e büyük bir askeri sevkiyat yaptığını iddia ediyor. Gazze’de planlanan yeni saldırının, kara birliklerinin geniş çaplı bir şekilde bölgeye sokulmasını ve daha önce girilmeyen bazı bölgelerin hedef alınmasını içerdiği belirtiliyor.

        Ateşkes Süreci ve Esir Takası

        19 Ocak 2025’te yürürlüğe giren üç aşamalı esir değişim ve ateşkes anlaşmasının ilk aşamasında, Gazze’de bulunan 33 İsrailli esirin (hem hayatta olanlar hem de cenazeler) serbest bırakılması karşılığında 1.700 ila 2.000 Filistinli mahkumun takas edilmesi öngörülüyordu.

        Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşma kapsamında bugüne kadar 16 İsrailli esiri ve 4 İsrailli askerin cenazesini İsrail’e teslim etti. Ancak Netanyahu hükümeti, ikinci aşamaya geçmek yerine doğrudan askeri müdahaleyi artırmayı hedefliyor.

        Gazze’deki İnsani Durum

        7 Ekim 2023’ten bu yana süren İsrail saldırılarında, 160 binden fazla Filistinli öldü veya yaralandı; bunların büyük çoğunluğunu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Ayrıca, 14 binden fazla kişi hâlâ enkaz altında veya kayıp. İsrail’in saldırılarının büyük ölçüde ABD desteğiyle sürdüğü belirtiliyor.

        Bu gelişmeler, Netanyahu’nun siyasi geleceği için savaşın uzatılmasının kritik olduğunu gösteriyor. İsrail kamuoyunda zayıflayan desteğini toparlamak isteyen Netanyahu’nun, Gazze’de savaşın dozunu artırarak kendi siyasi kariyerini kurtarma çabasında olduğu yorumları yapılıyor.

        Peki, Netanyahu’nun bu planı başarılı olacak mı? Yoksa yeni bir ateşkes baskısı mı gündeme gelecek?

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        İşte haraç istemedeki yeni yöntem! 3 gün sonra kurşun yağmuru!
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Kuvvetli kar yağışı uyarısı! Etkisini artırıyor
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        Trafik kazasında yüz kemikleri kırılmıştı! Türkiye’de tedaviye alındı
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Fenerbahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        Musk'tan sahnede "altın testere" ile şov
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        Polis otosunun içinde canına kıydı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Meri’ye benziyorum"
        "Meri’ye benziyorum"
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        Halk arasında "Atom" deniyor! Katil ile maktul aynı karede!
        "Kazanan modu"
        "Kazanan modu"
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
        "İşte ligimizin hali"
        "İşte ligimizin hali"
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Youssef En-Nesyri rekor tazeledi!
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        Konya'da kebap ve köfteden domuz eti çıktı
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        Günlüklerini neden tersten yazıyordu?
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        'Necla Teyze'nin ölümü için cinayet dilekçesi!
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kafanın uyuşması karıncalanması neyin işareti olabilir?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Kadın samurayları biliyor muydunuz?
        Habertürk Anasayfa