Netanyahu yolsuzluk soruşturmasından kurtulabilir

05 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsrail'de hakkında açılan yolsuzluk soruşturmaları nedeniyle zor günler geçiren Başbakan Benjamin Netanyahu'ya 'kurtuluş' umudu doğdu.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, suçlamaları kabul etmesi ve görevinden ayrılarak aktif siyasete veda etmesi halinde Netanyahu'yı 'affetmeyi' düşünüyor.
Haberde Rivlin'in af planını Başsavcı Avichai Mandelblit'in de desteklediği belirtildi.
Netanyahu'nun, aracılar üzerinden kendisine iletilen teklif hakkında henüz bir karar vermediği kaydedildi.
Netanyahu geçmişte hakkındaki iddialarla ilgili anlaşma ya da af seçeneklerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı.
1 AY SÜRESİ VAR
Başsavcı Mandelblit, Netanyahu hakkında hazırladığı iddianameyi hafta başında İsrail Meclis Başkanı Yuli-Yoel Edelstein'e göndermişti.
Netanyahu'nun istemesi halinde dokunulmazlık başvurusunu 30 gün içinde Meclis'e yapması gerekiyor.
Meclisin böyle bir talep karşısında kararını vermesi ise ülkede koalisyonun kurulamaması ve erken seçim ihtimali nedeniyle uzun zaman alabilir. Zira hükümetin kurulamaması nedeniyle Mecliste Netanyahu'nun dokunulmazlık talebini görüşecek İçişleri Komisyonu da oluşturulamıyor. Söz konusu komisyonun oluşturulabilmesi için ülkede önce hükümetin kurulması gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Rivlin, 17 Eylül'deki erken seçimlerin ardından Netanyahu ve Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın başarısız olması üzerine hükümeti kurma görevini 21 Kasım'da Meclis'e vermişti.
ÜÇÜNCÜ SEÇİM OLACAK
Meclis, 11 Aralık'a kadar hükümeti kurması için bir milletvekili üzerinde anlaşamazsa ülke bir yıl içinde üçüncü kez seçime gidecek. Seçim kararı alınırsa, bunun en geç 90 gün içinde yapılması gerekiyor. Böylelikle seçmenlerin, Mart 2020’de sandık başına gitmesi bekleniyor.
Bu muhtemel seçimin ardından hükümet kurulursa, Meclis veya oluşturulacak İçişleri Komisyonu, Netanyahu'nun dokunulmazlık başvurusuna ilişkin kararını verecek.
Meclis, dokunulmazlık kararı verirse Netanyahu hakkında dava açılamayacak. Dokunulmazlık talebi geri çevrilse dahi Netanyahu hakkındaki davanın en erken Mayıs 2020'de açılabileceği öngörülüyor.
GÖREVDE KALACAK
İsrail yasaları gereği hakkında dava açılsa bile başbakan suçlu bulunana kadar görevinde kalma hakkına sahip. Bu nedenle Netanyahu'nun başbakanlık görevini şu an için bırakmasını gerektirecek bir durum bulunmuyor.
Meclisin olası dokunulmazlık başvurusunu geri çevirmesi halinde Netanyahu, görevdeyken hakkında ceza davası açılacak ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçebilir.
HAKKINDAKİ DOSYALAR
Mandelblit, 21 Kasım'da 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu hakkında dava açmaya karar verdiğini açıklamıştı.
Bunlardan "4000 numaralı" telekomünikasyon yolsuzluğu soruşturması kapsamında Netanyahu, Shaul Elovictch'in sahibi olduğu "Bezeq" medya şirketine ait "Walla News" adlı internet sitesinde, ailesi lehine haberlere yer verilmesi karşılığında söz konusu şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamakla suçlanıyor.
"1000 numaralı" dosyada ise Netanyahu'nun 2007-2016 yıllarında iş adamlarından "hediye" adı altında 283 bin dolar değerinde puro, şampanya, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.
"2000 numaralı dosyada da Netanyahu hakkında, "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı ve güveni kötüye kullandığı" yönünde suçlamalar yer alıyor.
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