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        Haberler Dünya Netanyahu, prostat ameliyatını gerekçe göstererek yolsuzluk davasında ifade erteleme istedi | Dış Haberler

        Netanyahu, prostat ameliyatını gerekçe göstererek yolsuzluk davasında ifade erteleme istedi

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçirdiği prostat ameliyatını gerekçe göstererek hakkındaki yolsuzluk davasında ifadesinin alınmasının iki hafta ertelenmesi talebinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 17:00 Güncelleme: 03.01.2025 - 17:00
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        Netanyahu yolsuzluk davasında ifade için erteleme istedi
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        Haaretz gazetesinin haberine göre, Batı Kudüs’teki Hadassah Hastanesi'nde 29 Aralık'ta prostat ameliyatı geçiren Başbakan Netanyahu sağlık sorunları nedeniyle hakim karşısına çıkamayacağını mahkemeye bildirdi.

        İsrail savcılık makamları, Netanyahu'nun bu hafta için yaptığı ifade erteleme talebine itiraz etmeyeceğini duyurmuştu.

        Başbakan Netanyahu, hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle açılan davada ilk kez 10 Aralık'ta Tel Aviv Bölge Mahkemesinde ifade vermek üzere hakim karşısına çıkmıştı.

        İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan isim olan 75 yaşındaki Netanyahu, prostat ameliyatı olduğu Batı Kudüs'teki hastaneden dün akşam taburcu edilmişti.

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