Netanyahu'nun yolsuzluk davasında erteleme

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, 2 Aralık'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Kudüs Bölge Mahkemesinde ifade verecek olan Netanyahu, avukatları aracılığıyla 15 günlük erteleme talebinde bulundu.

Netanyahu'nun avukatları, 2 Aralık olarak belirlenen ifade tarihine kadar savunma hazırlıklarını yetiştiremeyecekleri gerekçesiyle erteleme talep etti.

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Avukatlar, mahkemenin 13 Kasım'da bir önceki erteleme talebini reddetmesinden bu yana savunmaya hazırlık için çaba gösterildiğini ancak Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararı çıkarmasıyla hazırlıkların daha da aksadığını öne sürdü.

NETANYAHU, DAHA ÖNCE DE ERTELEME TALEBİNDE BULUNMUŞTU Netanyahu’nun avukatları, İsrail’in Gazze ve Lübnan’a saldırılarının Başbakan'ın davaya hazırlanmasını imkansız hale getirdiğini öne sürerek Doğu Kudüs Bölge Mahkemesinden ifadesinin alınmasının iki buçuk ay ertelenmesini istemişti. REKLAM İsrail basınında çıkan, avukatların mahkemeye sunduğu dilekçede, Netanyahu’nun ifadeye hazırlanması için verilen sürede meydana gelen bir dizi “güvenlik olayının” hazırlıkları "imkansız" hale getirdiği aktarılmıştı.

NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti. Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch’in sahibi olduğu “Bezeq” isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan “Walla News” adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor. Netanyahu’ya yöneltilen suçlamalar arasında İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürüten Shlomo Filber’i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütmek yer alıyor.

REKLAM Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise Netanyahu'nun İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer’dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor. İddianamede hediyelerin Netanyahu’ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterli delil olduğu belirtiliyor.

Ayrıca, Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu’nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaştığı iddia ediliyor. Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.