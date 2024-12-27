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        Haberler Dünya Netanyahu'nun yolsuzluk davasına müdahale ettiği gerekçesiyle eşi hakkında soruşturma talebi | Dış Haberler

        Netanyahu'nun yolsuzluk davasına müdahale ettiği gerekçesiyle eşi hakkında soruşturma talebi

        İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu hakkında kocasının yolsuzluk davasına müdahale etmeye çalışmaktan dolayı soruşturma açılmasını talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 14:29 Güncelleme: 27.12.2024 - 14:29
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        Netanyahu'nun eşi hakkında soruşturma talebi
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        Başsavcı Miara'nın ofisinden yapılan açıklamada, Sara Netanyahu hakkında eşinin yolsuzluk davasındaki bir tanığa baskı yaptığı ve adaletin tecelli etmesini engellediği iddialarıyla soruşturma açılmasının talep edildiği belirtildi.

        Sara Netanyahu hakkındaki söz konusu iddialar, İsrail’de yayın yapan Kanal 12'nin Netanyahu’nun eski yardımcısı Hanni Bleiweiss’ın yazışmalarına dayanarak yaptığı haberle gündeme gelmişti.

        Kanal 12’nin haberinde, Sara Netanyahu'nun yaşamını yitirmiş İsrailli bir savaş pilotunun ailesinin evinin önünde düzenlenen gösterileri organize ettiği, hükümet karşıtı protestoculara güç kullanan polisleri cesaretlendirdiği, Başbakan Netanyahu'nun yolsuzluk davasındaki önemli bir tanığı ve savcıları sindirmeye çalıştığı öne sürülmüştü.

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        Netanyahu dün akşam yayınladığı video mesajda, eşi Sara Netanyahu hakkında basında çıkan iddialara sert tepki göstererek, basın kuruluşlarının karısına "kan iftirası" attığını öne sürmüştü.

        NETANYAHU'NUN YOLSUZLUK DAVALARI

        İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

        Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesinde görülmüştü.

        Yolsuzluk soruşturması kapsamında, Shaul Elovitch’in sahibi olduğu “Bezeq” isimli telekomünikasyon şirketinin bünyesinde yer alan “Walla News” adlı internet sitesinde, Netanyahu ailesinin lehine haberler yapılması karşılığında şirkete 276 milyon dolar değerinde mali imtiyaz sağlamak suçlaması dikkati çekiyor.

        Netanyahu’ya yöneltilen suçlamalar arasında İletişim Bakanlığı Genel Müdürü Avi Berger yerine seçim kampanyalarını da yürüten Shlomo Filber’i getirmek suretiyle Shaul Elovitch lehine hukuka aykırı olarak hükümet politikası yürütmek yer alıyor.

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        Rüşvet ve görevi kötüye kullanma kapsamında ele alınan dosyada ise Netanyahu'nun İsrailli Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve Avustralyalı milyarder James Packer’dan hediye adı altında 283 bin dolar değerinde şampanya, puro, mücevher ve uçak bileti aldığı iddia ediliyor.

        İddianamede hediyelerin Netanyahu’ya siyasi fayda temini karşılığında verildiği yönünde yeterli delil olduğu belirtiliyor.

        Ayrıca, Yediot Ahronot gazetesinin sahibi Arnon Mozes ile Netanyahu’nun, gazetenin yayın politikasının Likud lideri lehine olması karşılığında rakip Israel Hayom gazetesinin rekabet gücünü azaltmaya yönelik yasal düzenlemelerin hükümet tarafından geçirilmesi konusunda anlaştığı iddia ediliyor.

        Yargılama sonunda suçlu bulunması halinde 10 yıla varan hapis cezasına çarptırılması muhtemel olan Netanyahu, hakkındaki üç ayrı davadaki suçlamalar karşısında masumiyetinde ısrar ediyor ve iddiaları kabul etmiyor.

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