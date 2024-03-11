Netanyahu, geri adım atmak istemiyor

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Bild ve Politico'ya Refah'a askeri operasyon konusunu değerlendiren Netanyahu, "Oraya (Refah'a) gideceğiz. Ayrılmayacağız. Biliyorsunuz benim kırmızı çizgim var. 7 Ekim'deki kırmızı çizginin ne olduğunu biliyorsunuz. Bir daha asla olmayacak." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Refah'ta bir askeri harekata başladıklarında, yoğun çatışma aşamasının tamamlanmasının birkaç hafta süreceğini dile getirerek, isimlerini vermeden, Hamas'a yönelik saldırıyı sürdürmek için birçok Arap liderin zımni desteğini aldığını öne sürdü.

Fotoğraf: AA "7 EKİM'DEN SONRA BİR FİLİSTİN DEVLETİ GÖRMEK İSTEMİYORUZ” "7 Ekim'den sonra bir Filistin devleti görmek istemiyoruz." ifadesini kullanan Netanyahu, uluslararası toplumdan gelen iki devletli çözüm önerilerini reddetti. Ayrıca ramazan ayı vesilesiyle ateşkes fikrini de geri çeviren Netanyahu İsrailli rehinelerin serbest bırakılmasını görmek istediğini ancak müzakerelerde herhangi bir ilerleme göremediğini aktardı. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.