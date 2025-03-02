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        Haberler Dünya Ortadoğu Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını müzakere etmeyi reddettiklerini duyurdu | Dış Haberler

        Netanyahu, Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasını müzakere etmeyi reddettiklerini duyurdu

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'la anlaşmanın ikinci aşamasını müzakere etmek yerine ilk aşamanın uzatılması yönündeki ABD Başbakanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önerdiği teklifi benimsediklerini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 23:34 Güncelleme: 02.03.2025 - 23:34
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        Netanyahu, müzakere etmeyi reddetti
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        Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, anlaşmanın ilk aşamasının uzatılmasını istediklerini belirterek Gazze'ye saldırılara tekrar başlayabileceklerini ima etti.

        Netanyahu, İsrailli yetkililerle dün yaptığı toplantıda, Witkoff'un ramazan ayı ve Hamursuz Bayramı boyunca ilk aşamanın uzatılmasını öngören çerçeve teklifi benimseme kararı aldıklarını söyledi.

        Hamas'la varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına göre, İsrail'in "müzakerelerin etkisiz kaldığı izlenimini edinmesi" durumunda ilk aşamanın bitmesinin ardından Gazze'de saldırıları yeniden başlatabileceğini iddia eden Netanyahu, "Bu madde önceki ABD yönetiminin bir yan mektubuyla desteklenmiş ve Trump yönetiminin de tam desteğini almıştır." dedi.

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        "GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLERE BEDAVA YEMEK OLMAYACAK"

        Netanyahu, Gazze'ye insani yardımların girişlerini bugün itibarıyla durdurma kararı almalarına ilişkin, "Bir hususu açıklığa kavuşturmak istiyorum: Bedava öğle yemeği olmayacak." ifadesini kullandı.

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasının müzakerelerine derhal başlanması çağrısı yapan Hamas'ın Witkoff'un ilk aşamanın uzatılması teklifini reddettiğini söyleyen Netanyahu, "Bu sabah itibarıyla Gazze'ye mal ve malzeme girişinin engellenmesine karar verdik." dedi.

        Netanyahu, "Hamas tutumunu sürdürür ve esirleri serbest bırakmazsa, burada ayrıntılarına girmeyeceğim başka sonuçlar da olacaktır." ifadeleriyle Gazze'ye saldırıları tekrar başlatabileceklerini ima etti.

        HAMSA İLE İSRAİL ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

        Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

        Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

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        Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

        Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kaldı.

        Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona erdi.

        Anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinin, 3 Şubat'ta başlaması gerekiyordu. İsrail basınına göre, Netanyahu ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını engelledi.

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