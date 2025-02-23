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        Haberler Dünya Netanyahu, esir takasını sabote ediyor: Hamas, işgalci devleti anlaşmaya uymaya çağırdı | Dış Haberler

        Netanyahu, esir takasını sabote ediyor: Hamas, işgalci devleti anlaşmaya uymaya çağırdı

        Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, işgalci İsrail'in esir takası anlaşmasının birinci aşamasında serbest bırakılması planlanan yedinci grup Filistinli mahkumların tahliyesini erteleme kararını sert bir şekilde kınadı. Hamas, işgalcinin Gazze'deki esir teslim törenlerini "aşağılayıcı" olarak nitelendirmesinin asılsız bir bahane ve ateşkes anlaşmasından kaçma girişimi olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Haber Merkezi
        Giriş: 23.02.2025 - 18:54 Güncelleme: 23.02.2025 - 18:54
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        Netanyahu, esir takasını sabote ediyor: Hamas, işgalci devleti anlaşmaya uymaya çağırdı
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        Hamas Siyasi Büro üyesi İzzet er-Reşak yaptığı açıklamada, “İşgalci rejimin, esirlerin teslim törenlerini gerekçe göstermesi, tamamen uydurma bir bahanedir. Gerçek aşağılanma, İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere uygulanan sistematik işkence, dayak ve son anlarına kadar maruz kaldıkları aşağılayıcı muamelelerdir. Filistinli mahkumlar elleri kelepçeli ve gözleri bağlı bir şekilde serbest bırakılırken, aileleri de çocuklarını özgürce karşılamaktan alıkonuluyor” dedi.

        Reşak, Netanyahu’nun kararının esir takası anlaşmasını kasıtlı olarak sabote etme çabası olduğunu vurgulayarak, bunun anlaşma maddelerinin açık bir ihlali olduğunu ve işgalci devletin taahhütlerine sadık kalmadığını bir kez daha kanıtladığını ifade etti. Hamas, arabuluculara ve uluslararası topluma çağrıda bulunarak İsrail’in anlaşmayı gecikmesiz uygulaması için baskı yapılmasını istedi.

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        İSRAİL, ESİR TAKASINI SİYASİ OYUN HALİNE GETİRDİ

        İşgalci İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Filistinli mahkumların serbest bırakılmasını, “bir sonraki İsrailli esir grubunun tören yapılmadan teslim edilmesi sağlanana kadar” askıya aldığı duyuruldu. İsrail, Hamas’ı anlaşmayı defalarca ihlal etmekle suçlarken, “esirlerin propaganda amacıyla kullanıldığını” iddia etti.

        Öte yandan, Esir Bilgilendirme Ofisi yaptığı açıklamada, işgalci rejimin bu adımının hapishanelerdeki Filistinli mahkumların psikolojisiyle oynama ve ailelerini baskı altına alma girişimi olduğunu vurguladı. “İşgalci rejim, saatlerce yağmur altında bekleyen aileleri kandırarak mahkumların serbest bırakılacağını ima etti, ardından aniden erteleme kararı aldı. Bu, Filistin halkına yönelik sistematik zulmün bir parçasıdır” denildi.

        Dün serbest bırakılması gereken 620 Filistinli mahkum arasında 50 müebbet hapis cezasına çarptırılan esir, 60 yüksek ceza almış mahkum, 41 daha önce “Özgürlerin Vefası” anlaşması kapsamında serbest bırakılıp yeniden tutuklanan esir ve 7 Ekim 2023 sonrası işgalci güçler tarafından Gazze’den kaçırılan 445 mahkum bulunuyordu.

        Bu son gelişmeler, İsrail’in anlaşmalara sadık kalmadığını ve Filistin halkını siyasi pazarlık aracı olarak kullanmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi. Uluslararası toplumun ve arabulucuların İsrail’in oyalama taktiklerine karşı daha sert bir tavır alması gerekiyor.

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