Netanyahu, en önemli önceliğini açıkladı

İsrail'in İran'da hiç olmadığı kadar "hareket özgürlüğüne sahip olduğunu" ve bu ülkede "ihtiyaç duyduğu her yere ulaşabileceklerini" iddia eden Netanyahu, Tahran'ın "nükleer silaha sahip olmasının engellenmesinin en önemli öncelikleri" olduğunu dile getirdi.

Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların sonlandırılması için bir tarih belirlemediklerini, "hedeflerine" ulaşıncaya kadar saldırıları sürdüreceklerini kaydetti.

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Fotoğraf: AP

Aynı törende konuşan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da ülkenin her tarafında daha fazla askere ihtiyaç duyduklarını belirtti.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.