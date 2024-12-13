İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 12 Aralık tarihinde İsrailli Dürzîlerin Lideri Şeyh Muvaffak Tarif ile bir araya geldi. İsrail'de 150 binden fazla nüfusa sahip olan Dürzîler, aslında yoğun olarak Suriye'nin güneyinde yer alan Süveyda ilinde yaşıyor. Süveyda ilinde bulunan Dürzî nüfusu 350 binden fazla olarak raporlandı.

Binyamin Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kardeşlik İttifakı" başlığını kullandı. Eş zamanlı olarak Suriye'de bulunan 6 Dürzî kasabasının, yaptığı toplantılar sonucu İsrail'e bağlanmak istediği iddia edildi. İddia bir video ile desteklendi. Suriye'nin Hadra kentinde yaşayan Dürzî halk İsrail'e katılmak istediklerini beyan etti.

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Diğer yandan Süveyda kentinde yaşayan Dürzîler ise net bir tavır takınmadı. 2022 yılına kadar Beşar Esad Yönetimiyle ciddi bir karşıtlık hâlinde bulunmayan Süveydalı Dürzîler, 2022 yılında ekonomik nedenlerden ötürü protestolara başlamıştı ancak bu protestolar herhangi bir silahlı direnişe dönüşmemişti. REKLAM Dürzîlik, 11. yüzyılda ortaya çıkmış, gnostik bir inanç çerçevesinde şekillenmiş tek tanrıcı bir dindir. Ancak Durzîlik; ne İslam, ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla doğrudan bir bağa sahip değildir.