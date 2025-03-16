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        Haberler Dünya Ortadoğu Netanyahu'dan ateşkes müzakerelerine hazırlanma talimatı | Dış Haberler

        Netanyahu'dan ateşkes müzakerelerine hazırlanma talimatı

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, müzakere heyetine ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un teklifi çerçevesinde Gazze'de ateşkes anlaşması müzakere görüşmelerine hazırlık yapmaları talimatını verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 06:39 Güncelleme: 16.03.2025 - 06:40
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        Netanyahu'dan ateşkes müzakerelerine hazırlanma talimatı
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        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu’nun Katar'ın başkenti Doha’dan dönen müzakere heyeti, bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle ateşkes müzakerelerine ilişkin toplantı yaptığı belirtildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, Netanyahu'nun toplantı sonunda, Witkoff'un Gazze'deki 11 İsrailli sağ esirin ve yaşamını yitiren esirlerin yarısının derhal teslim edilmesini öngören teklifi çerçevesinde müzakere görüşmelerine hazırlık yapılması talimatı verdiği ifade edildi.

        İsrail basını, Witkoff'un, Doha'da devam eden Gazze'de ateşkes müzakereleri kapsamında yeni bir teklif sunduğunu yazmıştı.

        İsrail devlet televizyonu KAN, Witkoff'un daha önce 10 İsrailli esirin bırakılması karşılığında ateşkesin 60 gün uzatılmasını teklif ettiğini aktarmıştı.

        İsrail, bu planı benimsediğini, Hamas'ın ise reddettiğini öne sürerek Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulduğunu duyurmuştu.

        Hamas, tarafların uzlaşı sağladığı üç aşamalı ateşkese göre, kalıcı ateşkesin sağlanacağı ve İsrail ordusunun Gazze'den çekileceği ikinci aşamanın müzakere edilmesini istiyor.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Son dakika haberler
        #israil
        #Binyamin Netanyahu
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