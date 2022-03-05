Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta maçında Göztepe, konuk ettiği Kasımpaşa’ya 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, açıklamalarda bulundu.
Maestro, “Bugün 90 dakika boyunca her top için savaştık. Bu yüzden oyuncularımızı çok fazla eleştirecek halimiz yok. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Şu ana kadar her oyuncumuza şans verdik ve her ihtimali denedik. Yapılabilecek her şeyi yaptık ama sonuç alamadık. Önceki maçlarımızda olduğu gibi bugün de açıklaması zor olan goller yedik. Maçı kazanmayı imkansız hale getiren durumlar yaşadık. Önümüzde 30 puanlık maçlar var. Bugünü ve geçmişi kenara bırakıp gelecek maçlar için savaşacağız” dedi.
İSTİFA YANITI
Maestro, gazeteciler tarafından sorulan “İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “Geldiğim yerde ve ülkelerde bu durum bu şekilde olmaz. Hocalar takımlarını yüzüstünde bırakmazlar. Savaşmaktan kaçmazlar ve sonuna kadar devam ederler. Kulübün tasarrufunun ne olacağını bilemem. Kulüp benden bunu beklerse tabii ki bu da olabilir ama benim görüşüm bu şekildedir.”
Kasımpaşa karşısında yenilen golde sahada 9 kişi olmalarının sorulmasına üzerine Maestro, “Saha içerisinde bağırmaktan dolayı sesimi kaybetmiş durumdayım. Oyuncularıma oyunu durdurmaları konusunda bağırdım. Şu an içinde bulunduğumuz durum bizi saha içerisinde gergin duruma getiriyor ama daha akıllıca olmalıyız. Bu tip değişiklik veya oyunun bazı anlarında oyunu durdurup sakinleştirmeyi bilmeliyiz” diye yanıt verdi.
Maestro, Franco Di Santo’nun sakatlığı sebebiyle devre arasında oyundan çıkmak zorunda kaldığını söyledi.
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