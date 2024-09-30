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        Haberler Objektife Takılanlar Nesrin Cavadzade'yi kedisi tırmaladı: Talihsiz bir sabah yaşadım - Magazin haberleri

        Nesrin Cavadzade'yi kedisi tırmaladı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nun ikinci sezonuna 'Ayça Yılmaz' karakteriyle dâhil olan Nesrin Cavadzade, talihsiz bir sabah yaşadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2024 - 08:39 Güncelleme: 30.09.2024 - 08:57
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        • 1

          Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Nesrin Cavadzade, Bebek'te objektiflere yansıdı. Bir arkadaşıyla birlikte sabah yürüyüşü yapan oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        • 2

          "ÜSTÜM BAŞIM ÇİZİLDİ"

          Nesrin Cavadzade; "Biraz talihsiz bir sabah yaşadım. Kedim bulunduğum kattan aşağıya düşüyordu onu yakalamaya çalışırken biraz üstüm başım çizildi. Arkadaşımla sabah yürüyüşü yapıyoruz, köpişlerimizi gezdiriyoruz" diye konuştu.

        • 3

          "DÜN BAŞLAMADIK"

          SHOW TV'nin başarılı dizisi 'Sandık Kokusu'nun oyuncu kadrosuna dâhil olan Nesrin Cavadzade, diziyle ilgili düşüncelerini ise şu sözlerle dile getirdi: Dizi yeni başladı. Yine komik çok komik güldürecek canlı bir karakteri oynuyorum. Faklı dizilerdeki karakterlere adapte olabiliyorum. 20 yılın tecrübesi var. Dün başlamadık, İstanbul'a dün gelmedik.

        • 4

          "DİZİDE FARKLI BİR DANS SAHNEMİZ OLACAK"

          İşini severek yaptığını söyleyen Nesrin Cavadzade, "Her şey güzel gidiyor. Koşuşturma içindeyiz arada yemeklerimi evden götürüyorum. Sefer tasım var öyle yani haftaya da çok tatlı sürprizler olacak. Dizide farklı bir dans sahnemiz olacak onunla ilgili provalara gidiyorum. Sporun yanına bir de dans ekledim" dedikten sonra arkadaşı ile yürüyüşüne devam etti.

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