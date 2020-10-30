Sorulara yanıt vermek istemeyen Cavadzade, rol aldığı dizideki başrol oyuncularının ayrılması hakkında yorum yapmaktan da kaçındı.

Nesrin Cavadzade, "Ben bu konuda bir şey söylemek istemiyorum çünkü ben ne söylesem siz başka yazıyorsunuz. Ben gerçekten sizinle konuşmuyorum" diyerek küslüğüne devam ettiğini belirtti.