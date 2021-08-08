Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Meslektaşı Gökhan Alkan ile aşk yaşayan oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Alkan ile aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanan Cavadzade, muhabirlerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

"BENİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU"

39 yaşındaki ünlü oyuncu, "Biz de gazetelerden okuyoruz detayları. Söz ve nişan gerçekleşti. Çok sevdiğim arkadaşlarımız da vardı. Benim için de sürpriz oldu." ifadelerini kullandı.