Nesrin Cavadzade: En hızlı hazırlanan erkek kimse hayatımda olabilir

"EN HIZLI HAZIRLANAN ERKEĞİ BU SOKAKTA BEKLİYORUZ"

Nesrin Cavadzade, günlük hayatında hızlı hazırlandığını belirterek şunları söyledi; "Ben hep hızlı hazırlanıyorum; sabrım hiç yok, bu yüzden 10 dakikada hazırlanıyorum. Bu yüzden hayatım erkekleri beklemekle geçiyor. Erkekler benden daha uzun sürede hazırlanıyor. En hızlı hazırlanan erkek kimse hayatımda olabilir. Kabul ediyorum bunu. Evrene gönderdim şu anda; en hızlı hazırlanan erkeği bu sokakta bekliyoruz" diyerek kahkaha attı.