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        Haberler Objektife Takılanlar Nesrin Cavadzade: En hızlı hazırlanan erkek kimse hayatımda olabilir - Magazin haberleri

        Nesrin Cavadzade: En hızlı hazırlanan erkek kimse hayatımda olabilir

        Beykoz'da görüntülenen Nesrin Cavadzade, fit görüntüsü hakkında, hızla hazırlanma alışkanlığından ve erkeklerin hazırlık sürelerinden konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 10:01 Güncelleme: 09.08.2024 - 10:01
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        • 1

          Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Nesrin Cavadzade, Beykoz'da görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet ederken şakalaşan Cavadzade; "Tam bir dolandırıcı gibisiniz; güzel sözlerinizle beni röportaja ikna ettiniz" diyerek güldü.

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          "EN HIZLI HAZIRLANAN ERKEĞİ BU SOKAKTA BEKLİYORUZ"

          Nesrin Cavadzade, günlük hayatında hızlı hazırlandığını belirterek şunları söyledi; "Ben hep hızlı hazırlanıyorum; sabrım hiç yok, bu yüzden 10 dakikada hazırlanıyorum. Bu yüzden hayatım erkekleri beklemekle geçiyor. Erkekler benden daha uzun sürede hazırlanıyor. En hızlı hazırlanan erkek kimse hayatımda olabilir. Kabul ediyorum bunu. Evrene gönderdim şu anda; en hızlı hazırlanan erkeği bu sokakta bekliyoruz" diyerek kahkaha attı.

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          "BU YAZ BEN ESECEĞİM"

          Son dönemde sosyal medya hesaplarında fit bir görüntü sergileyen Nesrin Cavadzade; "Vallahi çift antrenman yaptım ve yediklerime dikkat ettim. Bu yaz ben eseceğim gibi bir cümleyle yola çıktım ve estim. Artık ben Cem Yılmaz'a bir haber mi uçursam da alsa beni komedyen yapsa? Nasıl olur?" diyerek güldü.

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