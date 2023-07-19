Nesrin Cavadzade'den bikinili pozlar! Ünlü güzelin kusursuz fiziği dikkat çekti!

Üç Kuruş, Yasak Elma ve Hikaye gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, 3.2 milyon takipçisinin olduğu Instagram hesabından bikinili pozlarını yayınladı. Ünlü güzelin kusursuz fiziğine binlerce övgü dolu yorum geldi.