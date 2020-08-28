Neslişah Alkoçlar'ın "Önce seninle 'bir' olmak, sonra çoğalıp, 'biz' olmak... Ve tek isteğim; yanı başında sonsuz olmak... Seni seviyorum, 6. yıl... 28.08.2014..." notunu düştüğü paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.