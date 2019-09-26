26 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yeni adı Doruk olan eski yarışmacı önceki akşam Ortaköy'de bulunan bir mekanda doğum gününü kutladı. Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Kabine geçerek yaklaşık 2 saat performans yapan Doruk Doğruzsöz'ü sevenleri ve yarışmanın jüri üyesi Kemal Doğulu da yalnız bırakmadı.
33. yaşına Doruk Doğrusöz olarak girmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Neslihan Doğrusöz, bugün yeniden Doruk'un doğuşunu kutluyoruz dedi.
Aslında Neslihan'dan Doruk'a çok şey değişmedi zaten bir erkektim sadece adımı ve bedenimi değiştirdim diyen Doruk Doğrusöz olmak istediğim yerde hızla ilerliyorum, ruhla bedenin bütünleştiği yerdeyim dedi.
Kötü eleştirilere maruz kalmadığını ifade eden Doruk Doğrusöz olumlu tepkilerden mutlu olduğunu dile getirdi.Bir daha başka bir yarışmaya katılmayı düşünmediğini söyleyen Doruk Doğrusöz DJ lik eğitimimi tamamladıktan sonra mekanlarda DJ lik yapacağını da açıkladı. Ben kendimi keşfettiğimde Neslihan'dım, Neslihan'ı da çok seviyorum, Dorukla da yeni tanıştım dedi.
Doruk Doğrusöz benim yarışmadan çok sevdiğim bir kardeşim ve ona destek veriyorum diyen Kemal Doğulu, 10 yıldır DJ lik de yapıyorum, kendi mekanımı da açtım. Doruk'a da mekanımda sahne vereceğim dedi. Eski menajeri tarafından 500.000 TL dolandırıldığını söyleyen Kemal Doğulu, iyi niyetimden dolayı dolandırıldım çok sevdiğim kardeşim gibi gördüğüm kişinin bunu yapmasına çok üzüldüm dedi.Eski menajerinin mekanlardan paraları toplayak kaçmasından şikayetçi olan Kemal Doğulu "Allaha havale ediyorum" dedi. Kendisinden tehdit aldığını söyleyen Doğulu, ilahi adalete inanıyorum davacı olamayacağım diye sözlerine ekledi. Oyunculuk teklifleri de aldığını söyleyen Doğulu ezberim çok zayıf olduğu için dizi ya da film tekliflerini geri çevirdiğini söyledi.
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