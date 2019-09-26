Doruk Doğrusöz benim yarışmadan çok sevdiğim bir kardeşim ve ona destek veriyorum diyen Kemal Doğulu, 10 yıldır DJ lik de yapıyorum, kendi mekanımı da açtım. Doruk'a da mekanımda sahne vereceğim dedi. Eski menajeri tarafından 500.000 TL dolandırıldığını söyleyen Kemal Doğulu, iyi niyetimden dolayı dolandırıldım çok sevdiğim kardeşim gibi gördüğüm kişinin bunu yapmasına çok üzüldüm dedi.Eski menajerinin mekanlardan paraları toplayak kaçmasından şikayetçi olan Kemal Doğulu "Allaha havale ediyorum" dedi. Kendisinden tehdit aldığını söyleyen Doğulu, ilahi adalete inanıyorum davacı olamayacağım diye sözlerine ekledi. Oyunculuk teklifleri de aldığını söyleyen Doğulu ezberim çok zayıf olduğu için dizi ya da film tekliflerini geri çevirdiğini söyledi.