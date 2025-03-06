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        Haberler Magazin Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun mutlu günü! Bebeklerinin adı... - Magazin haberleri

        Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun mutlu günü

        Oyuncu çift Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun, çocukları dünyaya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 15:12 Güncelleme: 06.03.2025 - 16:07
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        Ünlü çiftin mutlu günü
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        2016 yılında oyuncu eşi Kadir Doğulu ile hayatlarını birleştiren Neslihan Atagül, evliliklerinin 9'uncu yılında anne ve baba olmanın heyecanını yaşadı.

        Neslihan Atagül, bugün bir erkek bebek dünyaya getirdi. Atagül ve bebeğinin sağlık durumunun ise gayet iyi olduğu öğrenildi.

        Çift, henüz bebeklerini ismini açıklamadı.

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        #Kadir Doğulu
        #Neslihan Atagül

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