Neslihan Atagül'ün bahçeye ektikleri büyüdü
Geçtiğimiz aylarda evinin bahçesinde toprak işleriyle uğraşan Neslihan Atagül'ün ektikleri büyüdü
Giriş: 11.06.2024 - 09:27 Güncelleme: 11.06.2024 - 09:27
Son dönemde kendini bahçe işlerine veren oyuncu Neslihan Atagül, emeğinin karşılığını aldı. 31 yaşındaki Atagül'ün ektiği tohumlar sonuç verdi.
Evinin bahçesine ektiği tohumların yeşerdiğini gören Neslihan Atagül, büyük bir sevinç yaşadı.
Bahçenin son halini sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle de paylaşan Neslihan Atagül, çektirdiği fotoğraflara "Gururlu" notunu düştü.
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