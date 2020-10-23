Atagül, konuyla ilgili şunları söyledi:

Ne alakası var arkadaşlar? Soru sormak için soru soruyorsunuz, lütfen ya! O kadar kısa bir zamanda bir araya geliyoruz ve sizin sorduğunuz soruya bakın.

Bundan hiç memnun değilim. Üzgünüm ama bu son sorularınız insanı çileden çıkarır. Hiç alakası yokken garip sorular soruyorsunuz.