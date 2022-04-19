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Neslihan Atagül-Kadir Doğulu çiftinden 'bebek' açıklaması!

Önceki akşam objektiflere yansıyan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, basın mensuplarıyla sohbet etti. Röportaj bitiminde eşinin karnını okşayan Doğulu'ya, "Bu bize bir mesaj mı? Yoksa Neslihan Hanım hamile mi?" sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncu, gülerek, "Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz" açıklamasını yaptı

19.04.2022 - 07:52 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, önceki akşam Yasemin Sakallıoğlu'nun “Doğru Koca Nasıl Seçilir?” adlı tek kişilik oyununu izlemeye gelenler arasındaydı.

    Gösteri öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan çift, "Sağ olsun, bizi davet etti. Biz de onu kırmak istemedik." dedi.

  • Beraber oynayacakları projeden bahseden Doğulu, "Zaten uzun süredir sizlerle konuşuyoruz. Genel olarak İstanbul’da olacak. Çok kısa bir süre de şehir dışında olacak." ifadelerini kullandı.

  • "GÜNEY AMERİKA'YA GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

    Birlikte yaptıkları tatilden de söz eden ikili, "Böyle yerleri gezip, görmek bizi çok mutlu ediyor. Güney Amerika’ya da gitmeyi düşünüyoruz, orada bizi seven çok kişi var. Türk dizileri orada çok seviliyor, bizim diziler sayesinde Türkçe konuşuyor birçok kişi." şeklinde konuştu.

  • "BÖYLE BİRİNE NASIL HAYRAN HAYRAN BAKMAYAYIM!"

    Röportaj sırasında Neslihan Atagül, hayran hayran eşi Doğulu'yu izleyince muhabirler, "Resmen aşk ile bakıyorsunuz, sosyal medyada da bu durumunuz konuşuluyor." dedi.

    Bunun üzerine Neslihan Atagül, "Baksanıza; nasıl bakmayayım böyle birine!" diyerek, eşine olan aşkını haykırdı.

  • "BEBEK" AÇIKLAMASI

    Röportaj bitiminde Atagül’ün karnını okşayan Doğulu'ya, "Bu bize bir mesaj mı? Yoksa Neslihan Hanım hamile mi?" sorusu yöneltildi. Ünlü oyuncu, gülerek, "Öyle bir şey olursa mutlulukla haber veririz." diyerek, salona giriş yaptı.

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