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Neslihan Atagül'e 1 milyon beğeni! - Magazin haberleri

Neslihan Atagül'e 1 milyon beğeni!

Dubai'de bulunan bir otelin açılışına katılan Neslihan Atagül, iddialı elbisesi ile kamera karşısında poz verdi. Ünlü oyuncunun fotoğrafları 1 milyondan fazla beğenildi

12.10.2021 - 11:57 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz aylarda hastaneye gitmişti. Doktorlar, Atagül'e 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koymuştu.

    Zor günleri geride bırakan Atagül, eşiyle birlikte Dubai'de bulunan bir otelin açılışına katıldı. Ünlü oyuncu, krem rengi parıltılı ve derin yırtmaç detaylı iddialı elbisesiyle objektif karşısına geçti.

  • NESLİHAN'A 1 MİLYON BEĞENİ!

    Takipçileri fotoğraflarını Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen Neslihan Atagül'e büyük ilgi gösterdi. 29 yaşındaki Atagül'ün gönderisi takipçilerinden 1 milyondan fazla beğeni aldı.

  • HEM İŞ, HEM TATİL

    Oyuncunun dört gün kalacağı şehirde hem iş görüşmelerini gerçekleştireceği hem de tatil yapacağı öğrenildi.

  • "İKİ ADIM ATINCA YORULUYORUM"

    Daha önce hastalığı ile ilgili konuşan Atagül, "Daha iyiyim. Gördüğünüz gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından biraz daha hayata karışmaya başladım. İyiyim yani." ifadelerini kullanmıştı.

  • "BÜNYEM PEK KALDIRMADI"

    Yaşadığı sağlık sorunu sebebiyle rol aldığı diziye de veda eden Neslihan Atagül, "4-5 kilo verdim. Öyle olmak durumunda kaldı. Dinlenmem gerekiyordu. Bünyem pek kaldıramadı yoğun tempoyu. O sebeple ayrıldım." demişti.

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