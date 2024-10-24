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        Haberler Magazin Neslihan Atagül'den yeni hamilelik fotoğrafları: 20 hafta içinde - Magazin haberleri

        Neslihan Atagül: 20 hafta içinde

        Eşi Kadir Doğulu ile ilk çocuklarını bekleyen Neslihan Atagül'den yeni hamilelik fotoğrafları geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 10:27 Güncelleme: 24.10.2024 - 10:27
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          Neslihan Atagül, şu sıralar eşi Kadir Doğulu ile ilk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor.

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          Neslihan Atagül, zaman zaman hamilelik sürecine dair fotoğrafları sosyal medya üzerinden yayımlıyor.

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          Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile bebeğinin ultrason fotoğrafıyla objektife poz verdi.

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          Erkek bebek dünyaya getirecek olan Neslihan Atagül, fotoğraflarını; "20 hafta içinde" notuyla yayımladı.

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          HAMİLE OLDUĞUNU BU FOTOĞRAF İLE DUYURMUŞTU

          Neslihan Atagül, hamile olduğunu; "Bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" sözleriyle duyurmuştu.

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