Neslihan Atagül: 20 hafta içinde
Eşi Kadir Doğulu ile ilk çocuklarını bekleyen Neslihan Atagül'den yeni hamilelik fotoğrafları geldi
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Neslihan Atagül, şu sıralar eşi Kadir Doğulu ile ilk kez anne ve baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor.
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Neslihan Atagül, zaman zaman hamilelik sürecine dair fotoğrafları sosyal medya üzerinden yayımlıyor.
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Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile bebeğinin ultrason fotoğrafıyla objektife poz verdi.
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Erkek bebek dünyaya getirecek olan Neslihan Atagül, fotoğraflarını; "20 hafta içinde" notuyla yayımladı.
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HAMİLE OLDUĞUNU BU FOTOĞRAF İLE DUYURMUŞTU
Neslihan Atagül, hamile olduğunu; "Bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" sözleriyle duyurmuştu.