Kansere verdiği mücadeleyle tanınan Neslican Tay (21),yoğun bakıma kaldırıldı. Dördüncü defa kansere yakalanan Neslican Tay'ın bacağındaki tümör yüzünden 2018 yılında bacağı kesilmişti.

Üç defa kanseri yenen, her fırsatta kanserle savaşacağını dile getiren ve yaşama ümidini hiçbir zaman kaybetmeyen Neslican Tay'a sosyal medyadan destek yağdı.

"BİR KEZ DAHA NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUNU BİZLERE GÖSTERECEK"

Hastane Direktörü Özer Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Neslican Tay için değerli hocalarımız ve ekip arkadaşlarımız elinden geleni yapıyor. İnşallah Neslican bir kez daha ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösterecek."

"ŞİMDİ HER ŞEYİN ÇOK GÜZEL OLMASININ TAM ZAMANI BENCE"

Neslican Tay, bir gün önce sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı: "Bir süredir burada pek aktif olamadım kemoterapi almamla birlikte çok fazla aksilik oldu. Damarım ilacı kaldırmadı 3. dereceden yanıklar oluştu. Aynı gün port açıldı o da pıhtı oluşturdu derken sağ akciğerimi çok kötü etkiledi. Sağ kolum mutant gibi şişti. Damar yolum diğer tedavileri de kaldıramadı yeni kateter takıldı dün boynuma. O aradan akciğer tüpü takıldı, çıkarıldı. Taşikardim sürekli sürekli beni yordu. Bir gün vov bugün çok iyiyim oldum diğer gün ben ne zaman iyi olucam.. Okurken bile yoruldunuz di mi? Yaşaması tam bir bu olay bir felakat derecesindeydi. Durum böyle olunca telefona çok bakamadım bile uyudum, uyandım. Buraya yansıtmayı çok sevmiyorum ama durum bu. Hala taburcu olacak kadar iyi olmayı bekliyorum. Şimdi her şeyin çok güzel olmasının tam zamanı bence. Hadi hemen olsun."

"SAVAŞMAK ZORUNDAYIM"

Neslican Tay, 3 Eylül tarihinde yeni bir kemopterapiye başlayacağını bir videoyla duyurmuştu: "2.5 yıl gibi uzun bir süredir kanserle uğraşıyorum. Çok fazla farklı tedavi denedik. Denediğimiz kemoterapilerin hepsi başta olumlu yanıt verdi ama daha sonra sürekli ve sürekli kanser nüksetti. Bu yaşadığım kaçıncı nüks ya da metastaz sayamıyorum bile. Geçtiğimiz ay benden bir biyopsi alındı ve Amerika'ya yollandı. Doktorum kemoterapiyi kesti işe yaramadığı için. Dedi ki "Bir akıllı ilaç var Nesli. Belki o olur ama yüzde 5 ihtimal." Ama o gen testine göre; benim tümörüm en iyi kemoterapi ile durdurulabiliyormuş o yüzden daha önce almadığım farklı bir kemoterapi almaya başlayacağım hemen yarın. Bunu kabul etmem çok zor oldu çünkü gerçekten iyileşeceğime çok inanıyorum. İyileşmeyeceğimi bir gün bir kere bile düşünmedim ama iyileşirken bu kadar acılı yollardan olması beni de yıpratıyor. Saçlarımı kaybetmek, yaşam kalitemin düşmesi, kemoterapinin getirdiği bir sürü acı şey var maalesef. Bunları yaşamak artık istemiyorum ama onunla savaşmak için, hayatta kalmak için bunu yapmam gerekiyorsa kemoterapi alacağım ve o şekilde devam edeceğim. Konuştuğumda bile sesim gidiyor, yürüdüğümde de aynı şekilde. Zaten bir tane ciğerim tümörler yüzünden çalışmıyor. O derece kötü durumda ciğerlerim. Bugün karar verdim, dedim ki; 'Ne oluyoruz ya? Bu kadar ileriye gidemezsin, iki adım attığımda, çok konuştuğumda nefesimi kesemezsin. Sen kimsin de vücuduma bu kadar hükmederek hayatımı bu kadar kötü etkiliyorsun. Madem etkiliyorsun o zaman o kemoterapiyi alıyoruz ve paşa paşa seni öldürüyoruz" dedim. Bunu yapmak zorundayım, savaşmak zorundayım, onu yenmek zorundayım çünkü gerçekten bu hayatta kalmak istiyorum. Evet çok acılı olacak, yine bir sürü şey yaşamak zorunda kalacağım ama bu kez hiç umrumda değil. Yaşamayı çok fazla istiyorum ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Gerçekten son kararım da bu. Kesinlikle çok çok çok savaşıyorum zaten yarın kemoterapiye başlıyoruz ve ben kazanacağım asla başkası değil' demişti.