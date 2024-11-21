Nesli tükenme tehlikesinde: Türkiye kıyılarında sadece 120 tane kaldı

Uzun yıllar Türkiye kıyılarında Akdeniz foklarının 100 civarında olarak değerlendirildiğini hatırlatan Ok, "Sosyal medya, foto kapan, teknolojik kaynakların ilerlemesi, gözlemler ve vatandaş kaynağı ile gelen bilgilerle kapsamlı bir çalışma gerçekleştirebiliyoruz. Bir artış olduğundan bahsedemeyiz, şu anda stabil. Bu sevindirici. Yaptığımız çalışmalarda yeni yavrulara da rastlıyoruz. Tabii bu bizim için sevindirici. Bunları da envantere kaydediyoruz. Her sene Akdeniz fokları bu dönemde yavru yapıyor. Bu yavrular özellikle 4 ay gibi bir zaman anne sütüyle besleniyor. Ancak fırtına ve olumsuz hava durumlarında zaman zaman anneyle koptuğunu da biliyoruz. Yavruların ergin hale gelmesi 6-7 seneyi bulduğu için koruma çok önemli" diye konuştu.