Kum zambakları Sakarya sahillerini süslüyor

"Belediyemiz tarafından yapılan bilgilendirme ve tabela çalışmalarıyla vatandaşlarımızın kum zambaklarının zarar görmemesi için gösterdiği duyarlılık her geçen yıl artmaktadır. Vatandaşlarımız gerek telefonla arayarak gerekse sosyal medya üzerinden kum zambaklarına zarar verenleri şikayet ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın bu konuda uyguladığı cezalar var. Ayrıca Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından da ilan edilen Bakanlığımızın tasvip ettiği 244 bin 315 lira gibi çok ağır bir cezası var. Yıllardır süregelen bu güzelliğin Kocaali devam etmesini istiyoruz. Nesil tükenme tehlikesi altında olan bu çiçeklere hep bir birlikte sahip çıkalım. Ceza uygulamak değil de milletin severek korumasını istiyoruz. Kocaali'mizin bu güzel zambaklarını gelecek nesillere aktarmak istiyoruz."